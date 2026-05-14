События

От жары до холода: в Казахстане ожидаются резкие перепады погоды в пятницу

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 20:01 Фото: magnific.com
В 16 областях Казахстана на 15 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, на востоке, в центре, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Ночью в горных районах области заморозки 1 градус. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. На севере, юге, востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидаются ночью небольшой дождь, гроза. Пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, днем на западе, востоке области порывы 17-22, временами 25 м/с. В Конаеве ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 18 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 4 градуса. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы 1 градус. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на западе, севере, востоке области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), на юге области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 2 градуса. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в центре, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

На западе, юге, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Днем на северо-востоке, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, на северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус. В Петропавловске днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер восточный, утром и днем на юге области порывы 15-18 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер восточный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер восточный, утром и днем порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 15 мая 2026 года.

Елена Беляева
Елена Беляева
