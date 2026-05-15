Количество платных парковок увеличат в Астане

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев в кулуарах правительства 15 мая 2026 года рассказал, каких изменений ожидать жителям и гостям столицы в части работы платных парковок, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерсин Отебаев отметил, что платные парковки перешли в ведение города. "Компания, которая безвозмездно передает (платные парковки. – Прим. ред.) акимату, находилась на стадии реабилитации. Именно сегодня вступило решение суда о прекращении реабилитации. Также дополнительно подписано соглашение о передаче. Мы думаем, на днях договор окончательно будет подписан. Сейчас трудно говорить (сколько денег принесут бюджету города платные парковки. – Прим. ред.), но в предыдущие годы приносило вместе со штрафами более 5 млрд тенге, с момента (введения платных парковок. – Прим. ред.)", – добавил он. В целом, по словам замакима, планируется увеличить количество платных парковок в Астане. "Больше появится платных парковок с учетом роста города. Также в некоторых местах, возможно, ценовая политика будет пересмотра в сторону удорожания – речь идет о плотно заселенных местах, левом береге города. По социальным объектам – сейчас после принятия (на баланс города. – Прим. ред.) правила функционирования платных парковок будут пересмотрены, где мы планируем в выходные дни сделать их бесплатными. На социальных объектах они будут бесплатными всегда", – резюмировал Ерсин Отебаев. Ранее он рассказал, как будут решать проблему пробок в столице.

