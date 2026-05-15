В акимате Астаны поставили точку в вопросе блокпостов на въезде в город

Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев в кулуарах правительства 15 мая 2026 года прокомментировал предложение депутатов маслихата установить блокпосты на въезде в Астану, чтобы снизить преступность и контролировать миграционные потоки, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что ранее в Департаменте полиции (ДП) Астаны заявили, что вопрос находится на рассмотрении. Они поинтересовались, насколько это возможно.

"Нет. Никто бороться (с внутренней миграцией. – Прим. ред.) не будет. Это столица, она общая для всех, все, кто желает переехать сюда, могут переехать", – заявил в ответ Отебаев.

25 января 2024 года депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин заявил, что нужно скорее ставить вопрос блокпостов, чтобы "в столицу кто попало не заезжал".