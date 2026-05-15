Общество

Что сейчас происходит на БАКе имени Кунаева – акимат Алматы показал кадры с высоты

Алматы, БАК им. Д. Кунаева, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 15:58 Фото: Instagram/akimat_almaty
Сегодня, 15 мая 2026 года, в пресс-службе акимата Алматы рассказали, как проходит капитальный ремонт Большого Алматинского канала (БАКа) им. Д. Кунаева, сообщает Zakon.kz.

Большой Алматинский канал – это одна из крупнейших водных артерий, проходящих через город и связывающих сразу несколько районов Алматы.

"С 2025 года здесь ведутся масштабные работы по капитальному ремонту и благоустройству территории. Проект предусматривает обновление инженерной инфраструктуры, укрепление отдельных участков канала, а также создание более комфортного общественного пространства для жителей. Сейчас на территории активно продолжаются строительные работы и обновление прилегающих участков канала".Пресс-служба акимата Алматы

Параллельно, как отметили власти мегаполиса, ведется обустройство трех пляжных зон: Гулдер, Пархач и Роща Баума. Устанавливаются скамейки, урны, освещение и другие элементы для комфортного отдыха горожан.

"Поэтапно территория вдоль канала будет становиться более современной, безопасной и удобной для жителей Алматы", – заверили в пресс-службе акимата южной столицы.

Согласно информации, проект капремонта БАКа им. Д. Кунаева охватывает участок протяженностью 23,1 км – от Медеуского района до Индустриальной зоны Алатауского района.

"На сегодня полностью завершена очистка дна канала, а бетонные работы выполнены уже на 95%... Основные строительно-монтажные работы планируется завершить до конца 2026 года".Пресс-служба акимата Алматы

О том, как меняется вокзал Алматы-1, можете узнать здесь.

