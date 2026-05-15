Статьи

Пыль, стройка и большие перемены: как меняется вокзал Алматы-1

Реконструкция вокзала Алматы-1, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 11:45
Сегодня вокзал Алматы-1 звучит иначе. Вместо привычного гулкого эха чемоданов скрежет металла, шум спецтехники и короткие команды строителей. Как идет реконструкция, на каком этапе ремонт, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Главный вход скрыт за высоким металлическим забором, поэтому пассажирам приходится добираться до касс и платформ по временным проходам. Направление движения указано на желтых баннерах со стрелками, из-за чего путь напоминает настоящий квест. Старейший железнодорожный узел Алматы переживает масштабное обновление, впервые за долгие годы здесь действительно чувствуется движение.

Реконструкция вокзала Алматы-1 на май 2026 года, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 11:45

Фото: Zakon.kz

На каком этапе реконструкция

Реконструкция вокзала Алматы-1 официально стартовала еще весной 2025 года в рамках республиканской программы модернизации железнодорожных станций. Однако долгое время для пассажиров все ограничивалось разговорами и обещаниями: видимых перемен почти не было. Многие алматинцы скептически шутили, что ремонт существует в параллельной реальности. Но сегодня ситуация изменилась. Вокзал был проинспектирован заместителем председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Муратом Торегельдиным.

"В рамках текущего проекта предусмотрено обновление фасадных решений с применением современных архитектурных и технологических подходов. При этом особое внимание уделяется формированию эстетически привлекательного, функционального и визуально целостного облика здания, соответствующего современным требованиям к транспортной инфраструктуре и архитектурному развитию города. Проектом предусматривается использование современных отделочных материалов и фасадных систем, обеспечивающих долговечность, энергоэффективность и выразительный архитектурный облик вокзального комплекса", – рассказали в пресс-службе "Қазақстан темір жолы".
Масштабный ремонт на алматинском вокзале, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 11:45

Фото: Zakon.kz

Отметим, что в 2007 году была проведена капитальная реконструкция здания вокзала вместо требуемой реставрации согласно Закону Республики Казахстан от 2 июля 1992 года "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", которая в результате кардинально изменила внешний и внутренний облик здания вокзала, являющегося на тот момент памятником архитектуры.

Зал ожидания на вокзале, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 11:45

Фото: Zakon.kz

В рамках проекта реализуется комплексная модернизация здания и всей инфраструктуры вокзального комплекса. Обновляются инженерные сети, внедряются современные системы энергоснабжения, вентиляции, цифрового контроля и безопасности.

"Ключевой акцент реконструкции сделан на повышение сейсмоустойчивости объекта. Усиливаются несущие конструкции, здание приводится в соответствие с действующими строительными нормами с учетом сейсмической специфики региона. Параллельно модернизируются системы пожарной безопасности и видеонаблюдения", – добавили в "Қазақстан темір жолы".
Масштабная реконструкция, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 11:45

Фото: Zakon.kz

По итогам реализации проекта улучшатся условия обслуживания пассажиров, будет создана полноценная безбарьерная среда. Обновленный вокзал станет более безопасным, технологичным и комфортным для жителей и гостей города.

Во время посещения объекта мы оказались в эпицентре стройки. На территории работает тяжелая техника, строители заняты сразу на нескольких участках, а центральная часть здания полностью закрыта для прохода.

рабочие на вокзале Алматы-1, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 11:45

Фото: Zakon.kz

Временная навигация напоминает аэропорт в период реконструкции: пассажирские потоки перенаправлены вдоль ограждений, а указатели помогают не потеряться в лабиринте переходов.

временные проходы на вокзале Алматы-1, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 11:45

Фото: Zakon.kz

"При модернизации особое внимание уделяется рациональной организации пассажиропотоков. Обновляются планировочные решения, улучшается навигация, разделяются потоки прибытия и отправления, что повышает удобство и безопасность пребывания на вокзалах".пресс-служба "Қазақстан темір жолы"

Но самое главное, что вокзал не остановился. Несмотря на строительный шум, поезда продолжают прибывать и отправляться по расписанию. Люди спешат на рейсы, провожающие обнимают родных, а рядом сварка, бетон и рабочие в касках. Алматы-1 словно одновременно живет в двух временных измерениях: старом, привычном, и новом, которое только формируется.

поезд на перроне, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 11:45

Фото: Zakon.kz

"Год терпели, осталось чуть-чуть": названы сроки завершения реконструкции вокзалов в Алматы и Астане

Какие грядут изменения

После обновления пассажиры получают:

  • современные залы ожидания;
  • удобную навигацию;
  • улучшенные санитарные условия.
"В целях обеспечения доступности объектов железнодорожной инфраструктуры для маломобильных групп населения (МГН) при проектировании и реализации мероприятий по модернизации и реконструкции железнодорожных вокзалов предусмотрен комплекс решений, направленных на создание безбарьерной среды".

Для маломобильных групп населения предусмотрены:

  • пандусы и лифты;
  • тактильные направляющие;
  • адаптированные санитарные узлы;
  • пониженные кассовые окна;
  • системы тактильного и звукового информирования.
железная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 11:45

Фото: Zakon.kz

На данный момент заметны изменения на перронах. Еще в ноябре прошлого года пассажиры жаловались на разбитые платформы, трещины в покрытии и устаревшую инфраструктуру. Теперь картина постепенно меняется, часть платформ обновлена, покрытие выглядит аккуратнее. Пока это еще не финальный облик, но контраст с тем, что было несколько месяцев назад, уже очевиден.

Выход в город с Вокзала Алматы-1, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 11:45

Фото: Zakon.kz

Также спикер нам рассказал, что ежедневно через вокзал проходят более 2,5 тысячи пассажиров, а потенциальная пропускная способность объекта превышает 6 тысяч человек в сутки.

В рамках реконструкции вокзала планируется благоустроить прилегающую территорию и сделать подъезд к комплексу более удобным для пассажиров. При этом кардинально менять дороги и схему движения транспорта не будут. Основное внимание уделят безопасности и комфорту: улучшат зоны посадки и высадки пассажиров, пешеходные маршруты, парковку и связь с общественным транспортом.

Как будет выглядеть вокзал Алматы-1 после реконструкции

Работы идут по графику, а завершить реконструкцию планируют до конца текущего года. После модернизации вокзал должен стать не только современнее визуально, но и удобнее для пассажиров.

"На объекте работы ведутся в активной фазе. В рамках модернизации проводится усиление несущих конструкций, обновление инженерной инфраструктуры и комплексное повышение эксплуатационной надежности здания", – резюмируют а пресс-службе "Қазақстан темір жолы".
Проход к кассам на вокзале Алматы-1, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 11:45

Фото: Zakon.kz

Наиболее высокий уровень готовности достигнут:

  • по внутренним отделочным работам – 60%,
  • наружным инженерным сетям – 57%,
  • кровельным работам – 55%.
  • Полностью завершено строительство островного перрона из железобетонных конструкций.
Остановка у вокзала Алматы-1, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 11:45

Фото: Zakon.kz

Для Алматы-1 это важный шаг и попытка вернуть одному из главных транспортных символов города ощущение современности. Ведь именно вокзал для многих становится первым впечатлением об Алматы. Здесь встречают близких, уезжают в другие города, начинают путешествия и проживают моменты, которые потом остаются в памяти на годы. Сегодня Алматы-1 переживает новый этап, шумный, пыльный и полный перемен, но именно с таких изменений обычно начинается новая история города.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
