Пыль, стройка и большие перемены: как меняется вокзал Алматы-1

Сегодня вокзал Алматы-1 звучит иначе. Вместо привычного гулкого эха чемоданов скрежет металла, шум спецтехники и короткие команды строителей. Как идет реконструкция, на каком этапе ремонт, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Главный вход скрыт за высоким металлическим забором, поэтому пассажирам приходится добираться до касс и платформ по временным проходам. Направление движения указано на желтых баннерах со стрелками, из-за чего путь напоминает настоящий квест. Старейший железнодорожный узел Алматы переживает масштабное обновление, впервые за долгие годы здесь действительно чувствуется движение.

На каком этапе реконструкция

Реконструкция вокзала Алматы-1 официально стартовала еще весной 2025 года в рамках республиканской программы модернизации железнодорожных станций. Однако долгое время для пассажиров все ограничивалось разговорами и обещаниями: видимых перемен почти не было. Многие алматинцы скептически шутили, что ремонт существует в параллельной реальности. Но сегодня ситуация изменилась. Вокзал был проинспектирован заместителем председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Муратом Торегельдиным.

"В рамках текущего проекта предусмотрено обновление фасадных решений с применением современных архитектурных и технологических подходов. При этом особое внимание уделяется формированию эстетически привлекательного, функционального и визуально целостного облика здания, соответствующего современным требованиям к транспортной инфраструктуре и архитектурному развитию города. Проектом предусматривается использование современных отделочных материалов и фасадных систем, обеспечивающих долговечность, энергоэффективность и выразительный архитектурный облик вокзального комплекса", – рассказали в пресс-службе "Қазақстан темір жолы".

Отметим, что в 2007 году была проведена капитальная реконструкция здания вокзала вместо требуемой реставрации согласно Закону Республики Казахстан от 2 июля 1992 года "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", которая в результате кардинально изменила внешний и внутренний облик здания вокзала, являющегося на тот момент памятником архитектуры.

В рамках проекта реализуется комплексная модернизация здания и всей инфраструктуры вокзального комплекса. Обновляются инженерные сети, внедряются современные системы энергоснабжения, вентиляции, цифрового контроля и безопасности.

"Ключевой акцент реконструкции сделан на повышение сейсмоустойчивости объекта. Усиливаются несущие конструкции, здание приводится в соответствие с действующими строительными нормами с учетом сейсмической специфики региона. Параллельно модернизируются системы пожарной безопасности и видеонаблюдения", – добавили в "Қазақстан темір жолы".

По итогам реализации проекта улучшатся условия обслуживания пассажиров, будет создана полноценная безбарьерная среда. Обновленный вокзал станет более безопасным, технологичным и комфортным для жителей и гостей города.

Во время посещения объекта мы оказались в эпицентре стройки. На территории работает тяжелая техника, строители заняты сразу на нескольких участках, а центральная часть здания полностью закрыта для прохода.

Временная навигация напоминает аэропорт в период реконструкции: пассажирские потоки перенаправлены вдоль ограждений, а указатели помогают не потеряться в лабиринте переходов.

"При модернизации особое внимание уделяется рациональной организации пассажиропотоков. Обновляются планировочные решения, улучшается навигация, разделяются потоки прибытия и отправления, что повышает удобство и безопасность пребывания на вокзалах". пресс-служба "Қазақстан темір жолы"

Но самое главное, что вокзал не остановился. Несмотря на строительный шум, поезда продолжают прибывать и отправляться по расписанию. Люди спешат на рейсы, провожающие обнимают родных, а рядом сварка, бетон и рабочие в касках. Алматы-1 словно одновременно живет в двух временных измерениях: старом, привычном, и новом, которое только формируется.

Какие грядут изменения

После обновления пассажиры получают: современные залы ожидания;

удобную навигацию;

улучшенные санитарные условия.

"В целях обеспечения доступности объектов железнодорожной инфраструктуры для маломобильных групп населения (МГН) при проектировании и реализации мероприятий по модернизации и реконструкции железнодорожных вокзалов предусмотрен комплекс решений, направленных на создание безбарьерной среды".

Для маломобильных групп населения предусмотрены:

пандусы и лифты;

тактильные направляющие;

адаптированные санитарные узлы;

пониженные кассовые окна;

системы тактильного и звукового информирования.

На данный момент заметны изменения на перронах. Еще в ноябре прошлого года пассажиры жаловались на разбитые платформы, трещины в покрытии и устаревшую инфраструктуру. Теперь картина постепенно меняется, часть платформ обновлена, покрытие выглядит аккуратнее. Пока это еще не финальный облик, но контраст с тем, что было несколько месяцев назад, уже очевиден.

Также спикер нам рассказал, что ежедневно через вокзал проходят более 2,5 тысячи пассажиров, а потенциальная пропускная способность объекта превышает 6 тысяч человек в сутки.

В рамках реконструкции вокзала планируется благоустроить прилегающую территорию и сделать подъезд к комплексу более удобным для пассажиров. При этом кардинально менять дороги и схему движения транспорта не будут. Основное внимание уделят безопасности и комфорту: улучшат зоны посадки и высадки пассажиров, пешеходные маршруты, парковку и связь с общественным транспортом.

Материал по теме Как будет выглядеть вокзал Алматы-1 после реконструкции

Работы идут по графику, а завершить реконструкцию планируют до конца текущего года. После модернизации вокзал должен стать не только современнее визуально, но и удобнее для пассажиров.

"На объекте работы ведутся в активной фазе. В рамках модернизации проводится усиление несущих конструкций, обновление инженерной инфраструктуры и комплексное повышение эксплуатационной надежности здания", – резюмируют а пресс-службе "Қазақстан темір жолы".

Наиболее высокий уровень готовности достигнут: по внутренним отделочным работам – 60%,

наружным инженерным сетям – 57%,

кровельным работам – 55%.

Полностью завершено строительство островного перрона из железобетонных конструкций.

Для Алматы-1 это важный шаг и попытка вернуть одному из главных транспортных символов города ощущение современности. Ведь именно вокзал для многих становится первым впечатлением об Алматы. Здесь встречают близких, уезжают в другие города, начинают путешествия и проживают моменты, которые потом остаются в памяти на годы. Сегодня Алматы-1 переживает новый этап, шумный, пыльный и полный перемен, но именно с таких изменений обычно начинается новая история города.