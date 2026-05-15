Общество

С 16 мая в Алматы три автобусных маршрута поедут по новым схемам

Фото: Zakon.kz
Жителей Алматы предупредили об изменении трех маршрутов автобусов с 16 мая 2026 года. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Транспортный холдинг города.

Известно, что из-за проведения капитального ремонта автомобильной дороги Алматы-1 – ст. Шамалган – Узынгаш (Сорбулакский тракт) на улицах Жаужурек и Аэродромная будет временно введено частичное ограничение движения автотранспорта.

В связи с этим схемы движения маршрутов №213, №235 и №255 будут временно изменены с 16 мая и до завершения ремонтных работ.

№213

В северном направлении: улица Саина – проезд в западном направлении через микрорайон Мадениет – улица Аруана – улица Сорбулакский тракт – далее по схеме.

В обратном направлении: улица Сорбулакский тракт – улица Аруана – проезд в восточном направлении через микрорайон Мадениет – улица Саина – далее по схеме.

№235

В западном направлении: улица Сорбулакский тракт – улица Барыс – улица Вдоль Бака – улица Саина – улица Сорбулакский тракт – далее по схеме.

В обратном направлении: улица Сорбулакский тракт – улица Саина – улица Вдоль Бака – улица Барыс – улица Сорбулакский тракт – далее по схеме.

№255

В западном направлении: улица Сорбулакский тракт – улица Барыс – улица Вдоль Бака – улица Саина – улица Сорбулакский тракт – далее по схеме.

В обратном направлении: улица Сорбулакский тракт – улица Саина – улица Вдоль Бака – улица Барыс – улица Сорбулакский тракт – далее по схеме.

Ранее сообщалось о других изменениях в работе общественного транспорта. Так, с 15 мая временно скорректированы схемы движения маршрутов №63 и №98.

