Общество

В Алматы с 17 сентября объединили два автобусных маршрута

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 10:11 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба транспортного холдинга Алматы предупредила жителей города о том, что с 17 сентября 2025 года маршруты №21 и №111 будут объединены в один маршрут №111, сообщает Zakon.kz.

Теперь маршрут будет следующим: от улицы Станиславского – улица Калдаякова – улица Диваева до микрорайона "Кок-Тобе".

Для наглядности также предоставлена карта.

Фото: Транспортный холдинг Алматы

Специалисты добавили, что в будние дни на линии будут обслуживать 5 автобусов, в выходные дни – 4 автобуса с интервалом движения 16 минут.

Утром 16 сентября 2025 года на одной из улиц в Алматы водитель легкового транспорта не поделил дорогу с водителем общественного автобуса. По данным из социальных сетей, агрессивный мужчина не только создавал помехи для движения, но и угрожал ножом.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
