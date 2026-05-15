Токаев предложил создать общую терминологическую базу тюркских языков

Фото: Akorda

Президент Касым-Жомарт Токаев 15 мая 2026 года на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) предложил создать Межгосударственную терминологическую комиссию для унификации терминов, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев отметил, что в эпоху технологического прогресса и гуманитарной интеграции необходимо сформировать общую терминологическую базу тюркских языков. "Недавно Тюркская Академия издала восьмитомный терминологический словарь на английском, русском и тюркских языках. Эта работа будет способствовать унификации терминов и укреплению общего научного пространства. В связи с этим предлагаю создать Межгосударственную терминологическую комиссию, в которую войдут представители соответствующих учреждений и научные эксперты стран – участниц Совета", – озвучил Касым-Жомарт Токаев. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать Совет по кибербезопасности и центры цифрового мониторинга.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: