Политика

Казахстан предложил создать форум "Алтайская диалоговая площадка"

саммит ОТГ, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 17:46 Фото: МВД
Президент Касым-Жомарт Токаев 15 мая 2026 года на неформальном саммите Организации тюркских государств заявил, что Казахстан заинтересован во всестороннем развитии ОТГ, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что сегодня организация пользуется высоким доверием международного сообщества, ее авторитет крепнет.

"В данном контексте хотел бы отметить, что Казахстан выразил поддержку российскому проекту "Алтай – колыбель тюркской цивилизации". Кроме того, мы выдвинули предложение о создании форума "Алтайская диалоговая площадка", – сказал Токаев.

Он также отметил, что Казахстан поддержал инициативу Турции по учреждению формата "Организация тюркских государств + (плюс)", направленного на расширение сферы сотрудничества.

"Считаю, что должны быть четкие критерии в отношении государств и организаций, изъявивших желание присоединиться к этому формату", – добавил президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев прокомментировал мнение об ОТГ, как о "военном альянсе".

Азамат Сыздыкбаев
