В Алматы на два дня введут ограничения для водителей
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Жамакаева в Алматы будут введены временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы городского акимата, с 06:00 16 мая до 18:00 17 мая движение будет перекрыто на участке от ул. Азербаева до пр. Аль- Фараби.
Известно, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Водителей не только предупредили, но и попросили заранее планировать свой маршрут.
Также мы рассказывали, что с 16 мая в Алматы три автобусных маршрута поедут по новым схемам.
