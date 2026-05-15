В Алматы на два дня введут ограничения для водителей

В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Жамакаева в Алматы будут введены временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского акимата, с 06:00 16 мая до 18:00 17 мая движение будет перекрыто на участке от ул. Азербаева до пр. Аль- Фараби.

Известно, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Водителей не только предупредили, но и попросили заранее планировать свой маршрут.

Также мы рассказывали, что с 16 мая в Алматы три автобусных маршрута поедут по новым схемам.