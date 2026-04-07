В Алматы одну из улиц перекроют на 12 дней: к чему готовиться водителям и пешеходам
В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Жетысуская в Алматы будут введены временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы городского акимата, с 08:00 8 апреля до 08:00 20 апреля движение будут частично перекрыто на участке от ул. Макатаева до ул. Янушкевича.
На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Водителей и пешеходов просят также заранее планировать свой маршрут.
