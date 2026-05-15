В Минздраве рассказали, как бесплатные лекарства попадали на прилавки аптек

Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Бауыржан Жусупов на брифинге в СЦК 15 мая 2026 года рассказал, как лекарства, выдаваемые некоторым пациентам бесплатно, оказались в частных аптеках, передает корреспондент Zakon.kz.

Он признал, что такие факты были выявлены в рамках проверки Комитета медфармконтроля.

"Это касалось более 15 тыс. препаратов, которые были реализованы в розничной сети. Это те бесплатные препараты, которые были приобретены Единым дистрибьютором "СК-Фармация" и выданы пациенту бесплатно. По уникальному коду маркировки мы выявили ряд факторов. По данным фактам на сегодня завершили проверку в отношении 74 объектов. 31 объект привлечен к административной ответственности на общую сумму 12,3 млн тенге", – добавил он.

Материалы по остальным фактам, по его словам, переданы в правоохранительные органы – Агентству по финансовому мониторингу и в Службу по противодействию коррупции КНБ.

"Разные препараты. В основном, это физрастворы. В этом списке также были антибиотики, противогрибковые и гипотензивные препараты (это лекарственные средства, предназначенные для снижения повышенного артериального давления. – Прим. ред.)", – подчеркнул спикер.

Прокомментировал он и вопрос о том, как они попали на прилавок частных аптек.

"Разные причины есть. По ряду субъектов по итогам проверки выявлялись случаи, что пациенты бесплатно полученные лекарства самостоятельно отдали на реализацию в розничную сеть. Приведу один пример: человек является пациентом с хроническим заболеванием, он бесплатно получает препараты. При этом он является учредителем сети розничных аптек, и он эти препараты взял и отдал своей же аптеке на реализацию. Подтверждается, что сами пациенты в большинстве случаев берут эти бесплатные лекарства и отдают на реализацию в аптеки", – резюмировал Жусупов.

Ранее Жусупов рассказал, что дает внедрение системы маркировки лекарств в Казахстане.