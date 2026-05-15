Бесплатные лекарства для казахстанцев: в Минздраве поделились хорошими новостями

Фото: pexels

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в СЦК 15 мая 2026 года ответил на жалобы казахстанцев о перебоях с бесплатными лекарствами для пациентов, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Муратов признал наличие таких фактов. "Что касается перебоев и дефектов лекарственного обеспечения, я вынужден признать, что у нас такие эпизодические случаи в течение года возникают, система лекарственного обеспечения большая и требует дальнейшего совершенствования. В том числе за счет внедрения цифровых инструментов контроля и мониторинга", – добавил он. Для решения проблемы в Минздраве планируют перейти с этого года на персонифицированное лекарственное обеспечение. "У каждого пациента его врачом будут заявлены конкретные параметры лекарств, наименования, и он будет обеспечен. Мы постараемся мониторить весь процесс с момента подачи заявки до получения пациентом лекарств. И при включении в этот список новых пациентов должен сработать неснижаемый запас, мы над этим сейчас работаем", – пояснил Муратов. 4 мая 2026 года сообщалось, что Минздрав пополнил перечень бесплатных лекарств инновационными препаратами.

