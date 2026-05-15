В Маслихат города Алматы избран новый депутат
Напомним, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата от партии AMANAT Игоря Проценко, подавшего личное заявление, в депутатском корпусе образовалось вакантное место.
Досбол Жилкибаев – казахстанский предприниматель и общественный деятель. Родился 27 сентября 1984 года в Сарысуском районе Жамбылской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальностям "юриспруденция" и "таможенное дело".
С 2020 года является членом партии AMANAT. Ранее в качестве депутата маслихата Жамбылской области VII созыва работал в комиссии по вопросам поддержки предпринимательства, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Имеет многолетний опыт в предпринимательской деятельности, а также в развитии международного делового сотрудничества. Является основателем сети магазинов "DVERI CITY".
Досбол Жилкибаев активно занимается общественной и благотворительной деятельностью. В разные годы оказывал помощь пострадавшим в г. Арыс, в период пандемии принимал участие в акции "Біз біргеміз", поддерживает молодых спортсменов, детские дома и дома престарелых. За вклад в общественную деятельность и развитие страны награжден рядом государственных и общественных наград, в том числе орденом "Құрмет" и медалью "Халық алғысы".
"Досбол Маликомарович обладает не только опытом работы в представительном органе, но и пониманием вопросов предпринимательства, строительства, городской инфраструктуры и социальной ответственности. Уверен, что его профессиональный и общественный опыт позволит эффективно выстраивать диалог с жителями и вносить практический вклад в дальнейшее развитие Алматы", – отметил председатель Маслихата города Алматы Меиржан Отыншиев.
Ранее сообщалось, что депутат Снежанна Имашева получила новую должность в Казахстане.