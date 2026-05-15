Общество

В Маслихат города Алматы избран новый депутат

Избран новый депутат маслихата Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 18:38 Фото: пресс-служба Маслихата города Алматы
В соответствии с Законом Республики Казахстан "О выборах" вакантный мандат депутата Маслихата города Алматы по партийному списку AMANAT передан Досболу Маликомаровичу Жилкибаеву.

Напомним, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата от партии AMANAT Игоря Проценко, подавшего личное заявление, в депутатском корпусе образовалось вакантное место.

Досбол Жилкибаев – казахстанский предприниматель и общественный деятель. Родился 27 сентября 1984 года в Сарысуском районе Жамбылской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальностям "юриспруденция" и "таможенное дело".

С 2020 года является членом партии AMANAT. Ранее в качестве депутата маслихата Жамбылской области VII созыва работал в комиссии по вопросам поддержки предпринимательства, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Имеет многолетний опыт в предпринимательской деятельности, а также в развитии международного делового сотрудничества. Является основателем сети магазинов "DVERI CITY".

Фото: пресс-служба Маслихата города Алматы

Фото: пресс-служба Маслихата города Алматы

Досбол Жилкибаев активно занимается общественной и благотворительной деятельностью. В разные годы оказывал помощь пострадавшим в г. Арыс, в период пандемии принимал участие в акции "Біз біргеміз", поддерживает молодых спортсменов, детские дома и дома престарелых. За вклад в общественную деятельность и развитие страны награжден рядом государственных и общественных наград, в том числе орденом "Құрмет" и медалью "Халық алғысы".

"Досбол Маликомарович обладает не только опытом работы в представительном органе, но и пониманием вопросов предпринимательства, строительства, городской инфраструктуры и социальной ответственности. Уверен, что его профессиональный и общественный опыт позволит эффективно выстраивать диалог с жителями и вносить практический вклад в дальнейшее развитие Алматы", – отметил председатель Маслихата города Алматы Меиржан Отыншиев.

Ранее сообщалось, что депутат Снежанна Имашева получила новую должность в Казахстане.

