Пенсия, дети и ДТП: самые опасные схемы мошенников в Казахстане

Департамент полиции (ДП) области Абай опубликовал важные правила безопасности для пенсионеров. Они гласят о том, как защититься от мошенников, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка отмечают, что мошенники часто звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками банка или государственных органов.

Популярные схемы мошенников

"Переведите деньги на безопасный счет"

Мошенники говорят: "С вашего счета пытались украсть деньги, срочно переведите средства на безопасный счет". Затем отправляют ссылку для установки приложения.

"Срочно установите новое приложение"

Под предлогом "обновления безопасности банка" убеждают установить приложение. На самом деле после установки мошенники получают полный доступ к вашему счету.

"Установка счетчиков или перерасчет пенсии"

Представляются сотрудниками коммунальных служб или ЕНПФ и просят назвать SMS-код или личные данные.

"Ваш ребенок в опасности" или "ДТП с родственником"

Мошенники давят на эмоции: говорят, что с близким человеком случилась беда и срочно нужны деньги.

Дипфейк-голоса и видео

Иногда мошенники используют поддельные видео или аудио, имитируя голос родственника, чтобы попросить деньги. Пожилые люди могут не знать о таких технологиях и поверить услышанному голосу или увиденному изображению.

Как защититься

Не поддавайтесь эмоциям! Если на вас давят – сразу прекращайте разговор. Связывайтесь с банком или госорганами только по официальным номерам. Они указаны на банковской карте или в официальном приложении. Никому не сообщайте конфиденциальные данные: номер карты, CVC/CVV, SMS-коды, ПИН-коды, пароли. Не устанавливайте неизвестные приложения и не переходите по подозрительным ссылкам. Банки никогда не просят сообщать личные данные по телефону. Советуйтесь с родственниками. Фраза "Я сначала посоветуюсь с сыном/дочерью" помогает остановить мошенников. Предупредите своих родителей, бабушек и дедушек. Объясните им, что нельзя передавать личные данные посторонним людям.

16 апреля жителей Казахстана предупреждали о другой схеме интернет-мошенничества, нацеленной на пользователей облачных сервисов. Как оказалось, злоумышленники массово рассылают владельцам iPhone поддельные письма, SMS и push-уведомления о якобы переполненном облачном хранилище iCloud.