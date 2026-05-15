Общество

Пенсия, дети и ДТП: самые опасные схемы мошенников в Казахстане

Фото: unsplash
Департамент полиции (ДП) области Абай опубликовал важные правила безопасности для пенсионеров. Они гласят о том, как защититься от мошенников, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка отмечают, что мошенники часто звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками банка или государственных органов.

Популярные схемы мошенников

  • "Переведите деньги на безопасный счет"

Мошенники говорят: "С вашего счета пытались украсть деньги, срочно переведите средства на безопасный счет". Затем отправляют ссылку для установки приложения.

  • "Срочно установите новое приложение"

Под предлогом "обновления безопасности банка" убеждают установить приложение. На самом деле после установки мошенники получают полный доступ к вашему счету.

  • "Установка счетчиков или перерасчет пенсии"

Представляются сотрудниками коммунальных служб или ЕНПФ и просят назвать SMS-код или личные данные.

  • "Ваш ребенок в опасности" или "ДТП с родственником"

Мошенники давят на эмоции: говорят, что с близким человеком случилась беда и срочно нужны деньги.

  • Дипфейк-голоса и видео

Иногда мошенники используют поддельные видео или аудио, имитируя голос родственника, чтобы попросить деньги. Пожилые люди могут не знать о таких технологиях и поверить услышанному голосу или увиденному изображению.

Как защититься

  1. Не поддавайтесь эмоциям! Если на вас давят – сразу прекращайте разговор.
  2. Связывайтесь с банком или госорганами только по официальным номерам. Они указаны на банковской карте или в официальном приложении.
  3. Никому не сообщайте конфиденциальные данные: номер карты, CVC/CVV, SMS-коды, ПИН-коды, пароли.
  4. Не устанавливайте неизвестные приложения и не переходите по подозрительным ссылкам. Банки никогда не просят сообщать личные данные по телефону.
  5. Советуйтесь с родственниками. Фраза "Я сначала посоветуюсь с сыном/дочерью" помогает остановить мошенников.
  6. Предупредите своих родителей, бабушек и дедушек. Объясните им, что нельзя передавать личные данные посторонним людям.

Материал по теме


Новая атака на владельцев iPhone в Казахстане: опасные письма от Apple

16 апреля жителей Казахстана предупреждали о другой схеме интернет-мошенничества, нацеленной на пользователей облачных сервисов. Как оказалось, злоумышленники массово рассылают владельцам iPhone поддельные письма, SMS и push-уведомления о якобы переполненном облачном хранилище iCloud.

