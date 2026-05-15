Пенсия, дети и ДТП: самые опасные схемы мошенников в Казахстане
Стражи порядка отмечают, что мошенники часто звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками банка или государственных органов.
Популярные схемы мошенников
- "Переведите деньги на безопасный счет"
Мошенники говорят: "С вашего счета пытались украсть деньги, срочно переведите средства на безопасный счет". Затем отправляют ссылку для установки приложения.
- "Срочно установите новое приложение"
Под предлогом "обновления безопасности банка" убеждают установить приложение. На самом деле после установки мошенники получают полный доступ к вашему счету.
- "Установка счетчиков или перерасчет пенсии"
Представляются сотрудниками коммунальных служб или ЕНПФ и просят назвать SMS-код или личные данные.
- "Ваш ребенок в опасности" или "ДТП с родственником"
Мошенники давят на эмоции: говорят, что с близким человеком случилась беда и срочно нужны деньги.
- Дипфейк-голоса и видео
Иногда мошенники используют поддельные видео или аудио, имитируя голос родственника, чтобы попросить деньги. Пожилые люди могут не знать о таких технологиях и поверить услышанному голосу или увиденному изображению.
Как защититься
- Не поддавайтесь эмоциям! Если на вас давят – сразу прекращайте разговор.
- Связывайтесь с банком или госорганами только по официальным номерам. Они указаны на банковской карте или в официальном приложении.
- Никому не сообщайте конфиденциальные данные: номер карты, CVC/CVV, SMS-коды, ПИН-коды, пароли.
- Не устанавливайте неизвестные приложения и не переходите по подозрительным ссылкам. Банки никогда не просят сообщать личные данные по телефону.
- Советуйтесь с родственниками. Фраза "Я сначала посоветуюсь с сыном/дочерью" помогает остановить мошенников.
- Предупредите своих родителей, бабушек и дедушек. Объясните им, что нельзя передавать личные данные посторонним людям.
16 апреля жителей Казахстана предупреждали о другой схеме интернет-мошенничества, нацеленной на пользователей облачных сервисов. Как оказалось, злоумышленники массово рассылают владельцам iPhone поддельные письма, SMS и push-уведомления о якобы переполненном облачном хранилище iCloud.