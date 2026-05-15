Разлила шампанское у "Байтерека" ради контента: блогершу наказали в Астане

В Астане блогера привлекли к ответственности за загрязнение общественного места в погоне за трендовым видео на фоне монумента "Байтерек". Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города назначил девушке денежный штраф, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 27 апреля 2026 года около часа ночи на столичном бульваре Нуржол. Согласно материалам дела, гражданка М., желая снять эффектный ролик для социальных сетей, открыла бутылку шампанского и разлила содержимое на землю прямо возле главной достопримечательности города.

Факт правонарушения подтвердили рапорт инспектора, протокол об административном правонарушении и сама видеозапись, опубликованная в Instagram.

В ходе судебного заседания девушка полностью признала свою вину и раскаялась, пояснив, что после съемок убрала за собой мусор. Суд учел эти обстоятельства как смягчающие, однако в качестве наказания был выбран штраф.

"Судом также учтено, что общественные работы назначаются при наличии согласия лица, совершившего административное правонарушение. Поскольку гр. М. не согласилась на назначение общественных работ, суд признал ее виновной и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП, что составляет 43 250 тенге". Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Данный инцидент ранее комментировали в пресс-службе Департамента полиции столицы. По мнению правоохранителей, это не только нарушение закона, но и проявление неуважения к окружающим, к труду работников коммунальных служб, а также к жителям столицы.