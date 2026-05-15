#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+6°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+6°
$
470.17
547.47
6.42
Общество

Разлила шампанское у "Байтерека" ради контента: блогершу наказали в Астане

Фото: скриншот видео, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 23:49 Фото: скриншот видео
В Астане блогера привлекли к ответственности за загрязнение общественного места в погоне за трендовым видео на фоне монумента "Байтерек". Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города назначил девушке денежный штраф, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 27 апреля 2026 года около часа ночи на столичном бульваре Нуржол. Согласно материалам дела, гражданка М., желая снять эффектный ролик для социальных сетей, открыла бутылку шампанского и разлила содержимое на землю прямо возле главной достопримечательности города.

Факт правонарушения подтвердили рапорт инспектора, протокол об административном правонарушении и сама видеозапись, опубликованная в Instagram.

В ходе судебного заседания девушка полностью признала свою вину и раскаялась, пояснив, что после съемок убрала за собой мусор. Суд учел эти обстоятельства как смягчающие, однако в качестве наказания был выбран штраф.

"Судом также учтено, что общественные работы назначаются при наличии согласия лица, совершившего административное правонарушение. Поскольку гр. М. не согласилась на назначение общественных работ, суд признал ее виновной и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП, что составляет 43 250 тенге".Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Данный инцидент ранее комментировали в пресс-службе Департамента полиции столицы. По мнению правоохранителей, это не только нарушение закона, но и проявление неуважения к окружающим, к труду работников коммунальных служб, а также к жителям столицы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, Байтерек
08:30, 02 мая 2026
За брызги шампанского в Астане наказали двух девушек
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система
16:50, 02 декабря 2025
Как наказали блогершу из Астаны, оскорбившую особенных детей и их родителей
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
20:35, 28 октября 2025
В Астане наказали мужчину, бегавшего в нижнем белье по ТЦ с плакатом "Подари мне квартиру!"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
00:10, 16 мая 2026
Арман Царукян рассказал о весогонке Хамзата Чимаева перед UFC 328
Фото: UFC
23:35, 15 мая 2026
Боец UFC из Узбекистана сделал заявление о следующем поединке
Фото: UFC
23:04, 15 мая 2026
Легенда UFC назвал топ-3 самых сложных соперников в карьере
Фото: ХК &quot;Динамо&quot; (Минск)
22:38, 15 мая 2026
Женатый на казашке звёздный хоккеист из Канады определился с новым клубом в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: