Общество

Казахстанец нашел ружье отца и выстрелил себе в ногу

Казахстанец оказался в суде после того, как его сын вынес из дома ружье и выстрелил себе в ногу, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 01:05 Фото: magnific
В Алматинской области мужчина привлечен к ответственности за незаконное хранение охотничьего ружья, из которого случайно ранил себя его сын. Балхашский районный суд назначил правонарушителю денежный штраф с конфискацией оружия, передает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, инцидент произошел после того, как сын владельца дома нашел охотничье ружье марки "ИЖ-58" 16-го калибра и по неосторожности выстрелил себе в ногу.

В ходе последовавшей проверки выяснилось, что огнестрельное оружие хранилось без каких-либо разрешительных документов.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, пояснив, что ружье досталось ему в наследство от отца.

Постановлением суда гражданин признан виновным по части 1 статьи 482 КоАП РК, ему назначен административный штраф в размере 20 месячных расчетных показателей. Помимо штрафа и конфискации ружья, суд установил особые требования к поведению правонарушителя сроком на три месяца.

В течение этого периода ему строго запрещено приобретать, хранить или носить любое оружие, а также вменяется в обязанность ежемесячно посещать участковый пункт полиции для профилактических бесед.

Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили основания для отказа в выдаче разрешения на оружие.

Канат Болысбек
