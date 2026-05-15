"Дышать невозможно": жители Актау пожаловались на едкий запах в городе

Жители Актау в социальных сетях пожаловались на едкий запах в городе. В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что зафиксировали завышение концентрации сероуглерода, передает Zakon.kz.

Как пишет 15 мая 2026 года издание Lada.kz, горожане пожаловались, что сегодня ночью почувствовали резкий неприятный запах.

"Сначала я подумала, что это сероводород – запах был похож на тухлые яйца. Утром посмотрела по карте и увидела, что был повышенный уровень диоксида азота. Интересно, ощущал ли еще кто-то выброс в городе?", – написала жительница Актау.

Еще один житель города написал, что особенно сильно чувствуется этот запах в нижних микрорайонах.

"Несколько дней назад дышать невозможно было", – пожаловался он.

В департаменте экологии Мангистауской области сообщили редакции, что мониторинговая группа в течение трех дней подряд проводила замеры концентрации сероуглерода. По результатам исследований зафиксировано превышение допустимых норм.

"Повышенные показатели были зафиксированы на территории индустриального парка, где расположены несколько крупных промышленных предприятий. Соответствующее уведомление направлено в прокуратуру. После открытия проверки специалисты приступят к установлению предприятия, допустившего нарушение", – сообщили в ведомстве.

Похожий случай был зафиксирован в Актау и в прошлом году. Тогда местные жители сообщали, что вынуждены вечером отказываться от прогулок и плотнее закрывать окна из-за зловонного запаха, который обостряется к вечеру.