Общество

"Никто не приходит": семья онкобольного пожаловалась на работу медиков в Атырауской области

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 01:01 Фото: Zakon.kz
В Атырауской области разгорелся скандал вокруг качества медицинской помощи онкобольному пациенту: родственники мужчины заявляют о перебоях с бесплатными лекарствами и отказе медсестер проводить жизненно важные процедуры по выходным, передает Zakon.kz.

Как пишет 16 мая 2026 года издание "Ак Жайык", жительница Махамбетского района Атырауской области Алмагуль Кожантаева обратилась с жалобой на качество медицинской помощи, оказываемой ее брату – онкологическому пациенту и инвалиду II группы Камату Кожантаеву. По словам женщины, ее брат состоит на диспансерном учете, однако семья считает, что лечение организовано с перебоями.

"Состояние брата ухудшилось, ему требуется постоянное лечение. Но лекарства, которые должны предоставляться бесплатно, вовремя не выдаются, поэтому нам приходится покупать их за свой счет", – говорится в обращении.

Как утверждает заявительница, семья уже потратила около 100 тысяч тенге на обследование и лечение в платной клинике Атырау. Сейчас пациент получает лечение на дому. Главная претензия родственников связана с тем, что необходимые процедуры, по их словам, проводятся нерегулярно.

"Нам говорят, что в выходные медсестры не приходят. Но как тогда быть человеку, лечение которого нельзя прерывать?", – задается вопросом Алмагуль Кожантаева.

По словам родственников, медсестры не всегда приходят вовремя для проведения инъекций и систем. Кроме того, семья заявляет, что назначения врачей из Атырау выполняются не полностью, а в районной больнице якобы отказываются ставить системы более пяти дней подряд. Также родственники поставили под сомнение профиль одного из врачей, указав, что ранее он работал дерматологом.

В свою очередь, в Махамбетской районной больнице сообщили, что пациент находится под наблюдением местного онколога, кардиолога и врачей общей практики, ему назначено соответствующее лечение. В медучреждении также отметили, что недавно он проходил стационарное лечение.

По информации больницы, медсестры выполняют назначения ежедневно, в том числе вне установленного времени приема. При этом в администрации пояснили, что обслуживание на дому в выходные дни не входит в обязанности медперсонала.

"Пациент находится под постоянным наблюдением врачей, необходимая медицинская помощь оказывается. Приносим извинения за доставленные неудобства", – сообщили в районной больнице.

Семья пациента заявляет, что если ситуация не изменится, они намерены обратиться в областное управление здравоохранения, Министерство здравоохранения и другие уполномоченные органы.

Ранее в Минздраве рассказали, как бесплатные лекарства попадали на прилавки аптек.

Канат Болысбек
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
