Исчезновение и убийство семьи в Атырауской области: что изъято у задержанных в Индонезии
Как пишет портал "Ак Жайык", по предварительным данным, вещи могут принадлежать членам семьи, исчезнувшей в селе Жангелдин. Сейчас следствие устанавливает связь задержанных с пропавшими Мирамгуль и Наурызом.
Известно, что Акбаян и ее супруг Султан находились в Жангелдине в начале ноября. В социальных сетях уже распространяются кадры из полицейского участка в Индонезии, на которых женщина выглядит растерянной и отказывается от комментариев. Родственники задержанной надеются на объективное расследование.
"Мы рады, что Акбаян нашли живой. Надеемся, что Султан расскажет, что произошло. Верим, что правда станет известна, а Акбаян получит помощь и сможет вернуться к детям", – сказала родственница.
Пятеро детей находятся под государственной опекой. Их навещает бабушка.
По последней информации, Султана и Акбаян готовят к экстрадиции в Казахстан. Расследование продолжается.
Семья из четырех человек, проживавшая в Кызылкугинском районе Атырауской области, пропала в октябре 2025 года. Стоит отметить, что оба их взрослых ребенка являются инвалидами III группы.
О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию лишь спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года.
6 января 2026 года тела супругов были обнаружены в собственном сарае в селе Жангелдин.
По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявлен 29-летний житель Махамбетского района. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена его супруга – 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи.
24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии задержали казахстанца, подозреваемого в убийстве семьи в Атырауской области. А 25 февраля стало известно, что дочь убитых тоже признана подозреваемой.