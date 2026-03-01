#Референдум-2026
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Общество

Исчезновение и убийство семьи в Атырауской области: что изъято у задержанных в Индонезии

Полицейские Индонезии с задержанными , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 22:38 Фото: inp.polri.go.id/Indonesian National Police
В Индонезии у задержанного жителя Атырауской области, подозреваемого в причастности к убийству родственников, изъяты мобильные телефоны и удостоверения личности, передает Zakon.kz.

Как пишет портал "Ак Жайык", по предварительным данным, вещи могут принадлежать членам семьи, исчезнувшей в селе Жангелдин. Сейчас следствие устанавливает связь задержанных с пропавшими Мирамгуль и Наурызом.

Известно, что Акбаян и ее супруг Султан находились в Жангелдине в начале ноября. В социальных сетях уже распространяются кадры из полицейского участка в Индонезии, на которых женщина выглядит растерянной и отказывается от комментариев. Родственники задержанной надеются на объективное расследование.

"Мы рады, что Акбаян нашли живой. Надеемся, что Султан расскажет, что произошло. Верим, что правда станет известна, а Акбаян получит помощь и сможет вернуться к детям", – сказала родственница.

Пятеро детей находятся под государственной опекой. Их навещает бабушка.

По последней информации, Султана и Акбаян готовят к экстрадиции в Казахстан. Расследование продолжается.

Семья из четырех человек, проживавшая в Кызылкугинском районе Атырауской области, пропала в октябре 2025 года. Стоит отметить, что оба их взрослых ребенка являются инвалидами III группы.

О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию лишь спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года.

6 января 2026 года тела супругов были обнаружены в собственном сарае в селе Жангелдин.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявлен 29-летний житель Махамбетского района. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена его супруга – 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи.

24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии задержали казахстанца, подозреваемого в убийстве семьи в Атырауской области. А 25 февраля стало известно, что дочь убитых тоже признана подозреваемой.

