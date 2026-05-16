Мужчина застыл в неестественной позе посреди улицы в Алматы: полиция начала проверку

В Алматы сотрудники Управления по противодействию наркопреступности начали проверку после появления в социальных сетях видео со странным поведением мужчины, передает Zakon.kz.

Видео с места происшествия появилось в Instagram-аккаунте "kris_p_almata". На кадрах запечатлен молодой человек, который долгое время стоял на улице в неестественной позе и не реагировал на окружающих.

Очевидцы происшествия предположили, что горожанин мог находиться под воздействием синтетических наркотических веществ.

На инцидент оперативно отреагировали в правоохранительных органах мегаполиса.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по данному факту Управлением по противодействию наркопреступности начата проверка. Будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", – рассказали в ДП Алматы.

