"Художник"-закладчик из Шымкента превратил стены зданий в рекламу наркомагазинов
Полицейские Шымкента ликвидировали канал сбыта синтетических наркотиков. Задержанный подозревается в распространении психотропных веществ и нанесении граффити-объявлений на стены зданий, передает Zakon.kz.
Как сообщает 11 мая 2026 года телеканал Otyrar, во время рейдовых мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого с поличным.
При досмотре у него обнаружили около 40 свертков с психотропными веществами, подготовленными к сбыту.
По данным следствия, мужчина размещал наркотики в тайниках на территории города, а затем передавал координаты закладок через мессенджеры.
Также установлено, что задержанный наносил на фасады зданий и стены в разных районах города наркограффити – рекламу интернет-ресурсов по продаже наркотиков.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.
Ранее сообщалось, что крупную нарколабораторию накрыли полицейские в Мангистауской области.
