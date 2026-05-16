Директор школы через суд наказала работодателя за увольнение и добилась компенсации

Директор школы из Казахстана выиграла суд у начальства после незаконного увольнения. Об этом 15 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Кассационного суда по гражданским делам, передает Zakon.kz.

Кассационный суд рассмотрел трудовой спор между бывшим директором школы и государственным учреждением. Женщину уволили за то, что она якобы регулярно нарушала свои рабочие обязанности.

Однако суды первой и апелляционной инстанций признали это увольнение незаконным. По решению суда директора восстановили в должности, а также обязали работодателя выплатить ей зарплату за все дни вынужденного прогула и компенсировать моральный вред. Кассационный суд подтвердил, что это решение абсолютно законно.

"Судами установлено, что расторжение трудового договора произведено с нарушением требований статей 65 и 66 Трудового кодекса Республики Казахстан. В частности, до применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения работодатель не затребовал у работника письменное объяснение по факту дисциплинарного проступка, не обеспечил соблюдение установленного законом порядка и сроков его предоставления". Кассационный суд по гражданским делам

Кроме того, работодатель совершил еще одну ошибку. Чтобы уволить человека за "повторное" нарушение, нужно, чтобы он совершил новый проступок уже после того, как получил первый выговор. В данном же случае все спорные ситуации произошли еще до того, как на директора наложили прошлые взыскания, поэтому о "повторности" речи идти не могло.

В итоге из-за того, что руководство школы полностью нарушило правила наказания и процедуру увольнения, приказ признали незаконным.

Суды абсолютно справедливо встали на сторону сотрудницы, вернули ее на работу и обязали организацию выплатить все положенные деньги.

Ранее сообщалось, что около трех миллионов тенге отсудила педагог из-за незаконного увольнения в Мангистау.