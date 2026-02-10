#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Общество

На юге РК суд наказал директора школы за нарушения антитеррористической защищенности

безопасность в школе, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 18:41 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области штраф за необеспечение антитеррористической защищенности школы искусств был назначен судом ее директору, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Меркенским районном суде, во время заседания рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина А. за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (ч.1 ст.149 КоАП).

В сентябре 2025 года группой по противодействию экстремизму Меркенского отдела полиции проведена проверка школы. Установлено, что директор районной школы искусств не обеспечил выполнение обязанностей по антитеррористической защищенности и поддержанию необходимого уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении.

"Вина гражданина А. подтверждена протоколом, рапортом сотрудника полиции, актом о назначении проверки и ее результатами. Но в суде правонарушитель частично не согласился с протоколом, указав, что выявленные нарушения возникли по независящим от него причинам, поскольку их устранение требует материальных затрат. Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день часть нарушений уже устранена, и письменный отчет о проделанной работе будет направлен в отдел полиции", – отмечается в информации.

Санкция ч.1 ст.149 КоАП предусматривает штраф на физических или должностных лиц в размере 100 МРП (1 МРП – 4325 = 432 500 тг).

Но с учетом того, что большинство нарушений на сегодняшний день устранено, суд снизил сумму штрафа на 30%.

"Постановлением суда А. признан виновным по ч.1 ст.149 КоАП, и ему назначен штраф в размере 275 тысяч тенге", – внесли решение в суде.

Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в алматинском метро начали модернизацию турникетов. Меры направлены на то, чтобы пассажирам стало удобнее оплачивать проезд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Антитеррористические учения пройдут в двух областях Казахстана
18:16, 14 мая 2024
Антитеррористические учения пройдут в двух областях Казахстана
Директора сельской школы осудили за хранение боеприпасов
06:26, 28 октября 2023
Директора сельской школы осудили за хранение боеприпасов
14 директоров школ в ЗКО наказали за то, что дети посещали сайты со сценами насилия и суицида
16:20, 05 декабря 2023
14 директоров школ в ЗКО наказали за то, что дети посещали сайты со сценами насилия и суицида
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе
18:33, Сегодня
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе
Бывший тренер сборной Казахстана официально нашёл работу в КХЛ
18:11, Сегодня
Бывший тренер сборной Казахстана официально нашёл работу в КХЛ
Обещавший нокаутировать Рахмонова американец "принизил" целый дивизион UFC
17:50, Сегодня
Обещавший нокаутировать Рахмонова американец "принизил" целый дивизион UFC
Бибисара Асаубаева получила многомиллионную премию, но не от государства
17:28, Сегодня
Бибисара Асаубаева получила многомиллионную премию, но не от государства
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: