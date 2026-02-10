На юге РК суд наказал директора школы за нарушения антитеррористической защищенности

В Жамбылской области штраф за необеспечение антитеррористической защищенности школы искусств был назначен судом ее директору, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Меркенским районном суде, во время заседания рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина А. за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (ч.1 ст.149 КоАП).

В сентябре 2025 года группой по противодействию экстремизму Меркенского отдела полиции проведена проверка школы. Установлено, что директор районной школы искусств не обеспечил выполнение обязанностей по антитеррористической защищенности и поддержанию необходимого уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении.

"Вина гражданина А. подтверждена протоколом, рапортом сотрудника полиции, актом о назначении проверки и ее результатами. Но в суде правонарушитель частично не согласился с протоколом, указав, что выявленные нарушения возникли по независящим от него причинам, поскольку их устранение требует материальных затрат. Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день часть нарушений уже устранена, и письменный отчет о проделанной работе будет направлен в отдел полиции", – отмечается в информации.

Санкция ч.1 ст.149 КоАП предусматривает штраф на физических или должностных лиц в размере 100 МРП (1 МРП – 4325 = 432 500 тг).

Но с учетом того, что большинство нарушений на сегодняшний день устранено, суд снизил сумму штрафа на 30%.

"Постановлением суда А. признан виновным по ч.1 ст.149 КоАП, и ему назначен штраф в размере 275 тысяч тенге", – внесли решение в суде.

Постановление суда вступило в законную силу.

