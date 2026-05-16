Общество

Казахстанка сломала стопу по вине коммунальщиков и отсудила компенсацию

Казахстанка шла по улице с ребенком, провалилась в яму и получила перелом, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 00:16 Фото: magnific
В Петропавловске суд обязал чиновников выплатить компенсацию местной жительнице, которая получила серьезную травму из-за ненадлежащего содержания городской инфраструктуры. Прогуливаясь с ребенком, женщина провалилась в скрытую в траве яму и сломала стопу, передает Zakon.kz.

По материалам дела, инцидент произошел в августе 2025 года. Горожанка вместе со своим маленьким ребенком шла по одной из улиц Петропавловска. Сделав шаг в сторону от тротуара, она неожиданно провалилась правой стороной тела в глубокую яму.

Как выяснилось позже, опасный участок был доверху заполнен сточной водой и полностью скрыт густым травяным покровом. При этом коммунальные службы не позаботились о безопасности пешеходов: место провала не было огорожено и на нем отсутствовали какие-либо предупреждающие знаки.

"В результате происшествия истцу были причинены телесные повреждения – перелом кости стопы. Согласно заключению эксперта, вред здоровью отнесен к средней степени тяжести. После инцидента истец проходила лечение и временно утратила трудоспособность, что повлекло физические и нравственные страдания. В досудебном порядке она обращалась к ответчику. Государственным органом были приняты меры по устранению опасного участка путем засыпки ямы, однако в компенсации морального вреда было отказано со ссылкой на отсутствие вины". Суд №2 г. Петропавловска

В суде доказали, что этот участок дороги находится в ведении КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Петропавловска". Именно халатность госучреждения привела к травмированию человека.

Суд полностью удовлетворил иск, взыскав с коммунальщиков компенсацию морального вреда и судебные расходы. Нарушенные права горожанки восстановлены в полном объеме.

Судебный акт вступил в законную силу. Апелляционной инстанцией решение суда оставлено без изменения.

Ранее сообщалось, что казахстанец выиграл суд против акимата. Ему выплатят более 100 млн тенге.

