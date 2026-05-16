Казахстанка сломала стопу по вине коммунальщиков и отсудила компенсацию
По материалам дела, инцидент произошел в августе 2025 года. Горожанка вместе со своим маленьким ребенком шла по одной из улиц Петропавловска. Сделав шаг в сторону от тротуара, она неожиданно провалилась правой стороной тела в глубокую яму.
Как выяснилось позже, опасный участок был доверху заполнен сточной водой и полностью скрыт густым травяным покровом. При этом коммунальные службы не позаботились о безопасности пешеходов: место провала не было огорожено и на нем отсутствовали какие-либо предупреждающие знаки.
"В результате происшествия истцу были причинены телесные повреждения – перелом кости стопы. Согласно заключению эксперта, вред здоровью отнесен к средней степени тяжести. После инцидента истец проходила лечение и временно утратила трудоспособность, что повлекло физические и нравственные страдания. В досудебном порядке она обращалась к ответчику. Государственным органом были приняты меры по устранению опасного участка путем засыпки ямы, однако в компенсации морального вреда было отказано со ссылкой на отсутствие вины". Суд №2 г. Петропавловска
В суде доказали, что этот участок дороги находится в ведении КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Петропавловска". Именно халатность госучреждения привела к травмированию человека.
Суд полностью удовлетворил иск, взыскав с коммунальщиков компенсацию морального вреда и судебные расходы. Нарушенные права горожанки восстановлены в полном объеме.
Судебный акт вступил в законную силу. Апелляционной инстанцией решение суда оставлено без изменения.
Ранее сообщалось, что казахстанец выиграл суд против акимата. Ему выплатят более 100 млн тенге.