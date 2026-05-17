В Казахстане строят копию Эйфелевой башни

В селе Жалпактал Западно-Казахстанской области проводятся работы по возведению копии Эйфелевой башни, сообщает Zakon.kz.

Строение высотой в 30 м решили подарить выпускники местной школы, передает "КТК". Оказывается, в поселке больше 10 лет назад зародилась традиция. Выпускники, отмечающие юбилейный год с окончания школы, к 25 мая делают большой подарок селу.

За эти годы они построили несколько парков, детские площадки, скульптуры и фонтан. На этот раз замахнулись на самую знаменитую башню.

Мнения казахстанцев разделились. Некоторые пользователи соцсетей считают, что отдаленное село в 300 км от областного центра нуждается в более полезных проектах. Другие признают, что без башни о поселке вряд ли заговорили бы на весь Казахстан.

