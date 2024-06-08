Эйфелеву башню украсили символом Олимпиады
Фото: Instagram/paris2024
7 июня на Эйфелевой башне установили олимпийские кольца, сообщает Zakon.kz.
"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!
Символ Олимпийских игр решили установить ровно за 50 дней до начала Олимпиады. Размер конструкции составляет 29 на 13 м.
Фото: Instagram/paris2024
Сама конструкция изготовлена из переработанной стали. Расположили ее на южной стороне башни. Информация, а также захватывающее дух видео размещены на официальной странице Олимпийских игр в Instagram.
В рамках наведения праздничного лоска перед Олимпиадой из Парижа уже выгнали тысячи бездомных.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript