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Эйфелеву башню украсили символом Олимпиады

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 08:31 Фото: Instagram/paris2024
7 июня на Эйфелевой башне установили олимпийские кольца, сообщает Zakon.kz.

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Символ Олимпийских игр решили установить ровно за 50 дней до начала Олимпиады. Размер конструкции составляет 29 на 13 м.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 08:31

Фото: Instagram/paris2024

Сама конструкция изготовлена из переработанной стали. Расположили ее на южной стороне башни. Информация, а также захватывающее дух видео размещены на официальной странице Олимпийских игр в Instagram.

В рамках наведения праздничного лоска перед Олимпиадой из Парижа уже выгнали тысячи бездомных.

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