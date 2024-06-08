Эйфелеву башню украсили символом Олимпиады

7 июня на Эйфелевой башне установили олимпийские кольца, сообщает Zakon.kz.

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Символ Олимпийских игр решили установить ровно за 50 дней до начала Олимпиады. Размер конструкции составляет 29 на 13 м.

Фото: Instagram/paris2024

Сама конструкция изготовлена из переработанной стали. Расположили ее на южной стороне башни. Информация, а также захватывающее дух видео размещены на официальной странице Олимпийских игр в Instagram.

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