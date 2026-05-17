Курбан айт: казахстанцев ожидает праздничный выходной

В мае 2026 года казахстанцы будут отмечать Курбан айт, и этот день станет для них дополнительным выходным, сообщает Zakon.kz.

В 2026 году Курбан айт выпадает на среду, 27 мая, передает Almaty.TV.

В переводе с арабского название праздника означает "Праздник жертвоприношения". В этот день мусульмане приносят в жертву одно из животных: овцу, корову, барана или верблюда.

Первый день Курбан айта считается самым важным для мусульман. В этот день в мечетях читается айт намаз, и именно в первый день верующие люди стараются поздравить друг друга и пригласить за дастархан.

15 мая 2026 года на неформальном саммите Организации тюркских государств Касым-Жомарт Токаев предложил создать Межгосударственную терминологическую комиссию для унификации терминов.