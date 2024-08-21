Дадут ли казахстанцам день отдыха из-за отмены выходного на Курбан айт

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Акмади Сарбасов на брифинге в СЦК 21 августа 2024 года рассказал, получат ли казахстанцы дополнительный день для отдыха из-за отмены выходного на Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что летом казахстанцы остались без одного выходного из-за переноса в последний момент даты Курбан айта. Они поинтересовались, имеют ли казахстанцы право взять дополнительный выходной.

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Акмади Сарбасов в ответ отметил, что есть соответствующий закон, в рамках которого определены все государственные и национальные праздники.

"На министерство возложены такие полномочия с прошлого года, с учетом согласования работодателей и работников, определять возможность переноса рабочих дней в рамках действующих праздничных дат – государственных и национальных. Что касается выходных дней, то у нас в Трудовом кодексе определены два дня – это Курбан айт и Рождество. Эти дни являются выходными, но они не являются государственными и национальными праздниками. Соответственно, эти дни не переносятся. Их определяет не государство, а духовные управления мусульман и христиан", – добавил он.

7 июня 2024 года Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) выступило с официальным заявлением: дополнительного выходного дня в связи с празднованием Курбан айта не будет.