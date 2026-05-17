Подростки изуродовали скалы у Бутаковского водопада: их заставили отмывать "творчество"
Об инциденте стало известно сегодня, 17 мая, из официального Instagram-аккаунта нацпарка. В публикации было размещено видео, на котором авторы надписей самостоятельно очищают природные объекты.
По информации ведомства, порча скал была зафиксирована в Бутаковском ущелье, в районе знаменитого Бутаковского водопада.
"Сотрудниками национального парка незамедлительно была проведена разъяснительная работа и организованы мероприятия по установлению лиц, допустивших нарушение природоохранного режима. В результате были установлены виновные – ученики образовательного центра Gemini Education", – говорится в сообщении.
После проведенной инспекторами разъяснительной беседы подростки осознали недопустимость своего поведения. Молодежь дружно взялась за инструменты и полностью удалила все нанесенные надписи с камней, вернув ущелью первозданный вид.
Кроме того, правонарушители принесли официальные извинения за причиненный ущерб государственному природному объекту.
"Иле-Алатауский национальный парк напоминает, что природные территории являются общим достоянием и требуют бережного отношения со стороны каждого посетителя. Просим соблюдать правила пребывания на особо охраняемых природных территориях, сохранять чистоту и уважать окружающую природу", – добавили в нацпарке.
