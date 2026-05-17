Подростки изуродовали скалы у Бутаковского водопада: их заставили отмывать "творчество"

на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка, был зафиксирован факт вандализма, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 18:10 Фото: instagram/ile_alatau_nationalpark
На территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка выявили очередной факт вандализма. Нарушителями оказались учащиеся образовательного центра, которых администрация парка оперативно заставила ликвидировать последствия своего "творчества", передает Zakon.kz.

Об инциденте стало известно сегодня, 17 мая, из официального Instagram-аккаунта нацпарка. В публикации было размещено видео, на котором авторы надписей самостоятельно очищают природные объекты.

По информации ведомства, порча скал была зафиксирована в Бутаковском ущелье, в районе знаменитого Бутаковского водопада.

"Сотрудниками национального парка незамедлительно была проведена разъяснительная работа и организованы мероприятия по установлению лиц, допустивших нарушение природоохранного режима. В результате были установлены виновные – ученики образовательного центра Gemini Education", – говорится в сообщении.

После проведенной инспекторами разъяснительной беседы подростки осознали недопустимость своего поведения. Молодежь дружно взялась за инструменты и полностью удалила все нанесенные надписи с камней, вернув ущелью первозданный вид.

Кроме того, правонарушители принесли официальные извинения за причиненный ущерб государственному природному объекту.

"Иле-Алатауский национальный парк напоминает, что природные территории являются общим достоянием и требуют бережного отношения со стороны каждого посетителя. Просим соблюдать правила пребывания на особо охраняемых природных территориях, сохранять чистоту и уважать окружающую природу", – добавили в нацпарке.

Ранее сообщалось, что редкий индийский дикобраз попал в фотоловушку в Иле-Алатауском парке.

Канат Болысбек
