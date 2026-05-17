Заключенный устроил бизнес в колонии и сдавал казахстанцам несуществующие коттеджи

24-летний парень, отбывавший наказание в колонии Усть-Каменогорска, умудрялся дистанционно сдавать несуществующие коттеджи в Павлодаре. Мошеннической деятельностью заключенный занимался с апреля по июнь 2025 года, передает Zakon.kz.

Как сообщает 17 мая 2026 года телеканал "Ирбис ТВ", злоумышленник размещал объявления о сдаче домов в Павлодаре и в поселке Бухтарма. Стоимость указывал разную, были и за 20 тысяч в сутки, и за 80 тысяч.

При обращении потенциального клиента сообщал ему заведомо недостоверные сведения о наличии жилого помещения и возможности арендовать его.

"В последующем, получив от клиента положительный ответ на его аренду, требовал предварительную оплату путем перевода денежных средств на заранее подготовленный банковский счет и после поступления денежных средств похищал их и распоряжался ими по своему усмотрению", – говорится в приговоре Межрайонного суда по уголовным делам Павлодара.

Всего в деле фигурирует 30 эпизодов. Свою вину парень, ранее уже судимый за мошенничество, грабеж и кражу, не признал. Несмотря на это, суд подсчитал, что доказательств достаточно, и назначил 4 года колонии. Это плюс к году, который он еще не отбыл за предыдущее преступление.

Кстати, общая сумма ущерба составила почти 800 тысяч, но возмещение ущерба потребовала лишь малая часть из потерпевших.

