Общество

Как казахстанцам получить работу и до 1,7 млн тенге от государства

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 10:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сегодня, 18 мая 2026 года, отчиталось о мерах по трудоустройству жителей Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным на 1 мая 2026 года, активными мерами содействия занятости охвачено 101,3 тыс. человек, трудоустроено 140,8 тыс. казахстанцев.

К примеру, одним из ключевых направлений остается организация субсидируемых рабочих мест.

На сегодняшний день на такие рабочие места трудоустроено 50,6 тыс. человек.

Из них на общественные работы направлено 37,6 тыс. человек, на социальные рабочие места – 5,4 тыс. человек, на молодежную практику – 2,7 тыс. человек, в рамках проекта "Серебряный возраст" – 4,9 тыс. человек.

Кроме того, онлайн-обучением охвачено 31,7 тыс. безработных граждан, из которых 25,1 тыс. уже завершили курсы и получили соответствующие сертификаты.

Согласно информации МТСЗН, еще продолжается реализация проекта "Бастау Бизнес", направленного на развитие предпринимательских навыков среди населения.

С начала года обучением основам предпринимательства охвачено 16,9 тыс. человек, из них 7,3 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.

Еще в целях подготовки кадров по запросам работодателей на профессиональное обучение направлено 2 119 человек.

Наряду с этим в карьерных центрах проводится активная работа по профориентации граждан.

"Социальную профориентацию и консультационные услуги получили 142,8 тыс. человек, что способствует более эффективному выбору профессии и повышению конкурентоспособности граждан на рынке труда".Пресс-служба МТСЗН РК

Специалисты подчеркивают, что трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением обязательных пенсионных взносов.

Так, по состоянию на 1 мая 2026 года трудоустроено 140,8 тыс. человек, в том числе:

  • в рамках активных мер содействия занятости населения – 50,6 тыс. человек;
  • на свободные вакансии, размещенные работодателями на Электронной бирже труда, – 48,3 тыс. человек;
  • в рамках инициативы главы государства "100 рабочих мест на 10 тыс. жителей" – 40 тыс. человек;
  • в рамках проектов, реализуемых центральными государственными органами, – 1,9 тыс. человек.

Кроме того, для поддержки предпринимательской активности населения в 2026 году предусмотрена выдача 9 тыс. государственных грантов социально уязвимым категориям граждан в размере до 400 МРП, или 1 730 000 тенге, на реализацию новых бизнес-инициатив.

Раскрыт уровень безработицы в Казахстане

Немного ранее мы рассказывали, что до 400 тысяч казахстанцев могут сменить профессии из-за искусственного интеллекта (ИИ).

