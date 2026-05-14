Раскрыт уровень безработицы в Казахстане

Сегодня, 14 мая 2026 года, в Бюро национальной статистики (БНС) Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР) Казахстана предоставили обновленные данные о ситуации на рынке труда страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно статистике, в первом квартале текущего года уровень безработицы (данные выборочного обследования занятости населения) в Казахстане, рассчитанный по методологии Международной организации труда (не имели доходного занятия (работы), активно его искали и были готовы приступить), составил 4,5%.

"По данным выборочного обследования занятости населения за I квартал 2026 года, численность рабочей силы составила 9 398 000 человек. В различных сферах экономики республики были заняты 9 392 000 человек, из них являлись наемными работниками 7 290 400 человек (77,6% от общего числа занятых в экономике), самостоятельно занятыми – 2 101 600 человек (22,4% от общего числа занятых в экономике). Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше составил 64,1%". Пресс-служба БНС

Отмечается, что по сравнению c соответствующим кварталом 2025 года общая занятость выросла на 108 500 человек, в большой части за счет наемных работников.

Как уточнили в бюро, наибольшая доля занятых наблюдалась в сферах:

торговли (16,7%),

образования (13,3%),

промышленности (12,6%),

сельского хозяйства (10,2%).

Доля молодежи NEET (не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой), как следует из статданных, составила 5,8%. А среди молодежи в возрасте 15-34 года (согласно Закону РК "О государственной молодежной политике в Республике Казахстан", с 1 января 2023 года возраст молодежи увеличен до 35 лет) уровень безработицы составил 3%.

"Официально на конец апреля 2026 года в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения РК зарегистрированы 334,1 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 3,4% от рабочей силы". Пресс-служба БНС

Справочно:

Безработные (по методологии Международной организации труда) – это лица, которые не имели доходного занятия (работы), активно его искали и были готовы приступить к нему.

