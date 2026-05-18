Убил, закопал в ковре, оформил кредиты на брата жены – озвучены подробности убийства семьи в Атырау

В Атырау проходит суд над Султаном Сарсемалиевым, обвиняемым в убийстве целой семьи в Атырауской области, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным государственного обвинителя, разногласия в семье начались давно. Султан и Акбаян официально были разведены еще до произошедшего.

Как сообщил прокурор Мирас Бауржанов, во время семейного конфликта Сарсемалиев нанес младшему брату жены Наурызу многочисленные ножевые ранения на кухне.

После убийства обвиняемый попытался скрыть преступление: выкопал яму во дворе, завернул тело в ковер и ночью закопал. Затем, как утверждает обвинение, он забрал телефон погибшего и снял наличные – 3 тысячи тенге.

По данным прокурора, далее через банковское приложение на имя погибшего в мае были оформлены кредиты на 4 млн тенге. Следствие также утверждает, что в августе, октябре и декабре 2025 года обвиняемый продолжал проводить финансовые операции. Общая сумма последующих операций составила около 500 тысяч тенге.

Также, по словам прокурора, Султан Сарсемалиев заранее спланировал убийство родителей жены Максота и Насип. По версии следствия, преступление произошло в летнем сарае с использованием кухонного ножа.

Сначала, как утверждает обвинение, он убил Насип, дождавшись, когда она зайдет в сарай по хозяйственным делам. Затем убил Максота, когда тот пришел в сарай. После этого самостоятельно выкопал яму и закопал тела.

Позже Сарсемалиев вместе с супругой Акбаян и ее сестрой Мейрамгуль вернулся в город. По материалам дела, Мейрамгуль заявила, что в доме нет условий для проживания и еды, после чего захотела уйти к родственникам.

Как прозвучало в суде, обвиняемого задели ее слова, после чего он убил девушку тем же ножом, которым, по версии следствия, были убиты ее родители. Затем завернул тело в ковер, вынес в коридор, выкопал яму глубиной около 30 сантиметров и закопал во дворе вместе с ковром.

Суд по делу стартовал сегодня, 18 мая 2026 года.