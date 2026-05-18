#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Общество

В Атырау начался суд по делу об убийстве семьи в селе Жангельдин

Атырау, суд, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 12:14 Фото: Динара Канбетова/Zakon.kz
В Атырау 18 мая 2026 года стартовал судебный процесс по резонансному уголовному делу об убийстве нескольких членов одной семьи в селе Жангельдин Кызылкогинского района. На скамье подсудимых – единственный обвиняемый, родной зять погибших Султан Сарсемалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

Судебное разбирательство проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. Дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц". Кроме того, в отдельное производство выделены эпизоды по статьям 188 и 190 УК РК – кража и мошенничество.

По данным следствия, речь идет о продаже скота, принадлежавшего семье, а также о хищении денежных средств с банковских карт погибших.

Процесс ведет судья Зарема Хамидуллина, ранее рассматривавшая ряд резонансных уголовных дел, в том числе дело об убийстве Яны Легкодимовой, а также менеджера нефтяной компании, и дело о преступлении, совершенном педофилом в Кульсары.

В зале суда присутствуют родственники с обеих сторон. Интересы потерпевших представляют младшая сестра Максота Мукангалиева Адеми Шалмагамбетова и брат погибшей Насип Утешкалиевой Тлеккабыл Утешкалиев.

Подсудимому разъяснили его права. Суд сообщил, что на первом заседании рассматривается ознакомление с материалами дела. Свидетелей сегодня допрашивать не будут, приговор также выноситься не будет.

Как стало известно в ходе заседания, уголовное дело состоит из 13 томов. Суд предупредил участников процесса, что рассмотрение не завершится за один-два дня. В зале суда усилены меры безопасности.

Ранее в прокуратуре сообщали, что обвиняемый признан вменяемым и способен осознавать характер и последствия своих действий по результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы.

О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года. 6 января 2026 года тела супругов обнаружили в собственном сарае в селе Жангельдин.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявили 29-летнего жителя Махамбетского района Султана Сарсемалиева. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена его супруга – 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи. 24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии их задержали. А 25 февраля стало известно, что дочь убитых тоже признана подозреваемой. Однако в мае в прокуратуре сообщили, что Акбаян Мукангалиева не причастна к убийству, поэтому уголовное преследование по факту убийства в ее отношении прекращено.

9 марта Султана Сарсемалиева и Акбаян Мукангалиеву доставили в Атырау. На допросе подозреваемый Сарсемалиев признался в убийстве Наурыза и Мирамгуль – детей убитых супругов. Их тела были обнаружены в мкр. Геолог в пригороде Атырау во дворе дома, который ранее снимал Сарсемалиев вместе с женой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
Читайте также
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система
10:56, 13 мая 2026
Гибель целой семьи в Атырау: жену подозреваемого не будут судить за убийство
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система
13:22, 12 мая 2026
Жуткое убийство семьи в Атырауской области: стала известна дата начала суда
убийство семьи в Атырау
20:17, 17 марта 2026
Исчезновение и убийство семьи в Атырауской области: МВД раскрыло новые детали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ЧСИ хотят взыскать 100 млн с ассоциации футзала РК
12:25, Сегодня
Более 114 млн тенге собираются взыскать с Ассоциации футзала Казахстана судисполнители
Рейтинг чемпионской гонки WTA
12:04, Сегодня
Обидчица Рыбакиной в Риме взлетела в рейтинге WTA, где лидирует казахстанка
Нургиса Адилетулы
11:43, Сегодня
Стало известно, какую задачу поставили перед казахстанскими тяжелоатлетами на Азиаде
Фрэнсис Нганну
11:26, Сегодня
Бой мечты Джонс против Нганну может состояться в лиге Джейка Пола
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: