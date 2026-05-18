В Атырау начался суд по делу об убийстве семьи в селе Жангельдин

В Атырау 18 мая 2026 года стартовал судебный процесс по резонансному уголовному делу об убийстве нескольких членов одной семьи в селе Жангельдин Кызылкогинского района. На скамье подсудимых – единственный обвиняемый, родной зять погибших Султан Сарсемалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

Судебное разбирательство проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. Дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц". Кроме того, в отдельное производство выделены эпизоды по статьям 188 и 190 УК РК – кража и мошенничество.

По данным следствия, речь идет о продаже скота, принадлежавшего семье, а также о хищении денежных средств с банковских карт погибших.

Процесс ведет судья Зарема Хамидуллина, ранее рассматривавшая ряд резонансных уголовных дел, в том числе дело об убийстве Яны Легкодимовой, а также менеджера нефтяной компании, и дело о преступлении, совершенном педофилом в Кульсары.

В зале суда присутствуют родственники с обеих сторон. Интересы потерпевших представляют младшая сестра Максота Мукангалиева Адеми Шалмагамбетова и брат погибшей Насип Утешкалиевой Тлеккабыл Утешкалиев.

Подсудимому разъяснили его права. Суд сообщил, что на первом заседании рассматривается ознакомление с материалами дела. Свидетелей сегодня допрашивать не будут, приговор также выноситься не будет.

Как стало известно в ходе заседания, уголовное дело состоит из 13 томов. Суд предупредил участников процесса, что рассмотрение не завершится за один-два дня. В зале суда усилены меры безопасности.

Ранее в прокуратуре сообщали, что обвиняемый признан вменяемым и способен осознавать характер и последствия своих действий по результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы.

О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года. 6 января 2026 года тела супругов обнаружили в собственном сарае в селе Жангельдин.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявили 29-летнего жителя Махамбетского района Султана Сарсемалиева. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена его супруга – 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи. 24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии их задержали. А 25 февраля стало известно, что дочь убитых тоже признана подозреваемой. Однако в мае в прокуратуре сообщили, что Акбаян Мукангалиева не причастна к убийству, поэтому уголовное преследование по факту убийства в ее отношении прекращено.

9 марта Султана Сарсемалиева и Акбаян Мукангалиеву доставили в Атырау. На допросе подозреваемый Сарсемалиев признался в убийстве Наурыза и Мирамгуль – детей убитых супругов. Их тела были обнаружены в мкр. Геолог в пригороде Атырау во дворе дома, который ранее снимал Сарсемалиев вместе с женой.