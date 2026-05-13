Общество

Гибель целой семьи в Атырау: жену подозреваемого не будут судить за убийство

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 10:56 Фото: Zakon.kz
В прокуратуре Атырауской области сообщили новые подробности расследования уголовного дела по факту убийства членов семьи в селе Жангельдин Кызылкогинского района, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области, жена подозреваемого Акбаян Мукангалиева не причастна к убийству, поэтому уголовное преследование по факту убийства в ее отношении прекращено. Однако отдельно расследуется дело по факту недонесения о преступлении.

"Поскольку она не была причастна к факту убийства, уголовное преследование в ее отношении прекращено, а по факту несообщения о преступлении зарегистрировано отдельное дело. Однако правовая оценка по нему еще не дана. Акбаян Мукангалиева не проходит по делу в качестве подозреваемой. Мера пресечения в ее отношении не применялась. По факту недонесения о преступлении проводится досудебное расследование в отдельном производстве", – сообщили в надзорном органе.

В ведомстве уточнили, что окончательная правовая оценка действиям Мукангалиевой будет дана после изучения результатов психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в Алматы. Заключение экспертов пока не поступило в прокуратуру. Сейчас Акбаян Мукангалиева находится в областном психиатрическом центре в Атырау.

Также в прокуратуре опровергли информацию о том, что тела погибших были обнаружены родственниками или местными жителями. По официальной версии, погибших нашли сотрудники правоохранительных органов во время осмотра места происшествия.

Следствием установлено, что смерть Наурыза Мукангалиева наступила в мае 2025 года, а остальных членов семьи – в ноябре 2025 года. По данным следствия, преступления были совершены подозреваемым Сарсемалиевым единолично. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, он признан вменяемым и способным осознавать характер своих действий. Досудебное расследование по делу завершено. Судебный процесс назначен на 18 мая 2026 года.

Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
