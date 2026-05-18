Три крупных микрорайона Алматы на сутки останутся без холодной воды

Крупнейшие микрорайоны Алматы останутся без холодной воды из-за плановых работ, сообщает Zakon.kz.

Администрация государственного коммунального предприятия (ГКП) "Алматы Су" обратилась к жителям города с важной информацией через социальные сети.

Так, стало известно, что в связи с плановыми работами на сетях холодного водоснабжения в среду, 20 мая 2026 года, с 08:00 до 20:00 ожидаются кратковременные ограничения в подаче холодной воды.

"Ограничения затронут следующие жилые дома и административные здания, расположенные в Бостандыкском районе в контуре пр. Ал-Фараби – ул. Жарокова – ул. Левитана – р. Үлкен Алматы, мкр. Казахфильм, мкр. Нур-Алатау, мкр. Баганашыл-1,2". Пресс-служба ГКП "Алматы Су"

Специалисты уточняют, что планово-профилактические работы позволят обеспечить стабильное водоснабжение данного района.

Жителей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Если у потребителей холодной воды возникнут вопросы, то дополнительную информацию можно узнать по телефону 274-66-66.

Также мы уже предупреждали, что с 18 мая по 1 июня 2026 года в Конаеве будет отключена подача горячей воды в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.