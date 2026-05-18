Не коронавирус: в Минздраве высказались о рисках завоза хантавируса в Казахстан

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов 18 мая 2026 года после выездного заседания Мажилиса по перспективам развития фармацевтической индустрии прокомментировал риски завоза хантавируса в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, какова вероятность завоза хантавируса в Казахстан и какие меры принимаются, чтобы этого не допустить.

"Это очень сложный вопрос. В целом ВОЗ не утверждает, что хантавирус может вызвать пандемию. Тем не менее в нашей республике есть полная готовность. То есть наши санитарно-карантинные пункты переведены в усиленный режим, проводится термометрия, и в целом пациенты, которые приезжают с температурой, обследуются. Подтвержденных случаев заражения хантавирусом в нашей республике нет", – ответил Тимур Муратов.

На вопрос о вероятности завоза хантавируса в Казахстан в сезон отпусков спикер ответил, что не может оценить такие риски, а также уточнил, что возможность завоза инфекции в стране отдельно не замеряют.



"Работаем по рекомендациям ВОЗ. Пока они не говорят о возможности пандемии, потому что контакт от человека к человеку практически минимален. Только при тесном контакте (происходит заражение. – Прим. ред.). Это не COVID-19, он не передается воздушно-капельным путем. Я, как врач, думаю, что рисков пандемии нет", – дополнил он.

Также он сообщил, что на данный момент вопрос введения рекомендаций для казахстанцев воздержаться от поездок в страны, где зарегистрированы случаи заражения хантавирусом, не рассматривается.



