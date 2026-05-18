В Минздраве высказались о модных капельницах и уколах для похудения в Казахстане

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов 18 мая 2026 года прокомментировал использование популярных в социальных сетях капельниц для "чистки печени" и препаратов для похудения, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, как в Министерстве здравоохранения относятся к популярным в социальных сетях "детокс-капельницам" и процедурам по "чистке печени", которые активно рекламируют под названиями как "Золушка".

"Я профессионально к этому отношусь. Как таковой чистки печени не существует. Это, насколько я понимаю, стеатогепатоз и подобные заболевания, фиброз печени. Одной капельницей адеметионина или "Золушки" не поможешь. Здесь надо полностью менять образ жизни. Поэтому как профессионал считаю, что необязательно это делать, чтобы лицо выглядело лучше", – озвучил спикер.

На уточняющий вопрос о возможном вреде таких капельниц спикер ответил, что препараты допущены к клиническому применению, поэтому их безопасность подтверждена, однако эффективность подобных процедур не доказана. При этом он подчеркнул, что такого медицинского термина, как "чистка печени", не существует.

В продолжение темы представители СМИ поинтересовались, как в Минздраве относятся к продаже пептидов, которые, по их данным, не зарегистрированы в Казахстане, а также ведется ли контроль за такими препаратами и кто будет нести ответственность за возможные последствия их применения.

"Назовите, пожалуйста, один из них. Как они называются? Это препараты группы GLP-1: "Оземпик", "Манджаро", "Трулисити" и другие. Их эффективность и безопасность доказаны. Многие из этих препаратов зарегистрированы на территории Республики Казахстан и свободно продаются в аптеках. "Оземпик" у нас в стране свободно продается, и многие клиники его применяют", – дополнил Тимур Муратов.

Журналисты также спросили, насколько проверены и разрешены к использованию препараты вроде "Оземпика", которые применяются в частных клиниках. В ответ спикер пояснил, что Минздрав не может гарантировать качество препаратов, завезенных в страну серым импортом без маркировки, и такие средства должны изыматься из обращения.

При этом он отметил, что проверки проводятся по обращениям граждан, однако жалоб на незарегистрированные препараты группы GLP-1 пока не поступало. Отдельно представители СМИ поинтересовались отношением Минздрава к использованию препаратов для лечения сахарного диабета в целях похудения.

"Многие препараты двойного назначения. С одной стороны, они понижают уровень сахара, а с другой – помогают похудеть. Но я считаю, что худеть нужно естественным образом. Если есть сочетание с сахарным диабетом, то существуют комбинированные препараты GLP-1 с инсулином – это уже для лечения сахарного диабета. А использовать их только для похудения не совсем правильно", – продолжил Тимур Муратов.

