Общество

Первая вакцина, которую народ сам просит: в Минздраве высказались о вакцинации от ВПЧ

в Минздраве прокомментировали расширение вакцинации от ВПЧ, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 19:45 Фото: magnific.com
Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов 18 мая 2026 года рассказал о планах по расширению вакцинации от ВПЧ для девочек старшего возраста, а также прокомментировал возможность включения в программу мальчиков и взрослых женщин, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, планируют ли в Казахстане расширить вакцинацию от ВПЧ для девочек старшего возраста – до 17 лет, сколько средств потребуется на реализацию программы, а также рассматривается ли вопрос вакцинации мальчиков.

"Сумму, к сожалению, не могу сказать. Но да, мы расширили возрастной диапазон вакцинации детей. И мы в целом работаем с пациентскими организациями. Это была большая просьба от родителей девочек, чтобы детей постарше тоже вакцинировали. Мы приняли решение и отработали вопрос так, чтобы главный санитарный врач подписал постановление о расширении возрастного диапазона вакцинации девочек. Что касается мальчиков, как бы из уст уролога это ни звучало, я бы сказал так: достаточно было бы вакцинировать один пол", – озвучил Тимур Муратов.

В ответ журналисты напомнили, что переносчиками ВПЧ могут быть как мужчины, так и женщины, а в ряде стран, включая Австралию, вакцинируют два пола.

На что спикер отметил, что это дискуссионный вопрос даже в научных кругах, однако в Казахстане также рассматривают такой вариант, однако пока вакцинацию планируют начать с девочек.

Представители СМИ также уточнили, почему при доказанной безопасности вакцины пока не рассматривается массовая вакцинация мальчиков. В ответ спикер заявил, что не выступает против такой практики, однако отметил, что на данном этапе с учетом бюджетных затрат достаточно было бы охватить вакцинацией один пол.

Также журналисты поинтересовались возможностью расширения программы вакцинации от ВПЧ для всех желающих, включая взрослых женщин, за счет государства или системы медстрахования. В ответ спикер отметил, что такая инициатива пока находится на стадии изучения.

"После начала половой жизни потенциальный контакт с вирусом папилломы человека уже мог быть. Нужно понимать, каким образом в таком случае будет действовать вакцина. В мире уже есть рандомизированные клинические исследования на эту тему. Надо все это изучить и принять определенный стандарт. После этого, возможно, будут вакцинировать и взрослых женщин", – сказал Муратов.

На уточнение о том, что взрослых женщин уже вакцинируют в частных клиниках и многие казахстанки выезжают за рубеж для получения вакцины, спикер ответил, что не владеет такой информацией. В пресс-службе Минздрава при этом отметили, что такая вакцинация проводится на платной основе.

"Видимо, это первая вакцина, которую народ сам просит. Мы проверим эту информацию. Я не готов сейчас сказать про взрослых женщин: когда и как их вакцинировать. Мы начнем с той группы, которая сейчас растет, – с девочек. Это уже будет большим успехом. Ежегодно более 2000 женщин заболевают раком шейки матки и около 600 умирают. Эффект этой вакцинации появится через 10 лет", – заявил он.

Ранее вице-министр здравоохранения Тимур Муратов прокомментировал использование популярных в социальных сетях капельниц для "чистки печени" и препаратов для похудения.

