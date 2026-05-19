Отпраздновать Курбан айт и Ораза айт в национальном стиле попросили казахстанцев

Председатель духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал казахстанцев отпраздновать Курбан айт и Ораза айт в национальном стиле, сообщает Zakon.kz.

Также он призвал активнее участвовать в праздничных мероприятиях. С таким обращением он выступил 18 мая на пресс-конференции в Астане, передает пресс-служба управления.

"В своей программной речи, направленной в начале года всем религиозным служителям страны, я отметил необходимость отмечать два наших великих праздника Курбан айт и Ораза айт на общественном уровне в соответствии с нашими традициями. Под темой "Курбан айт – великий праздник" в дни айтов по всей республике пройдут благие мероприятия", – заявил Наурызбай кажы Таганулы.

По его словам, во дворах областных, городских и районных мечетей установят юрты, а также организуют соревнования по национальным видам спорта. Кроме того, в разных регионах страны планируется проведение культурно-духовных вечеров.

"В этой связи призываю всех жителей страны надеть национальную одежду, проводить праздник айт в традиционном национальном стиле и активно участвовать в наших добрых начинаниях", – подчеркнул верховный муфтий.

Именно в первый день Курбан айта, 27 мая, казахстанцев ожидает праздничный выходной.