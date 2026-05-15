Жестокая расправа над собакой под Алматы: очевидцы заявляют о "заказном убийстве"

В поселке Мерей Алматинской области произошло жестокое убийство собаки в присутствии детей. Об этом рассказала местная жительница, сообщает Zakon.kz.

О том, что произошло заявили очевидцы, опубликовав видео в социальных сетях. Так, автор утверждает, что две женщины якобы вызвали человека, который застрелил собаку возле жилых домов.

Также, согласно описанию произошедшего, все случилось на глазах ребенка. Кроме того, во время съемки между жителями возникла потасовка.

Автор добавляет, что собаку знали и кормили жители поселка.

Корреспондент Zakon.kz обратился за разъяснением ситуации в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Алматинской области.

Там уточнили, что по факту жестокого обращения с животными сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время в рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования". Пресс-служба ДП Алматинской области

Также уже опрошены очевидцы и свидетели происшествия, изучаются все обстоятельства инцидента.

"По результатам проведенных мероприятий будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", – заключили стражи порядка.

