Тепличный бизнес Казахстана может исчезнуть: фермеры сделали громкое заявление

Крестьяне Сарыагашского района Туркестанской области заявляют о разорении. Там около 2 тысяч хозяйств выращивают на 400 гектарах тепличные помидоры. Однако все их труды, уверены люди, могут просто сгнить из-за дешевых китайских и туркменистанских овощей, сообщает Zakon.kz.

Дехканин Нурсултан Куанышбаев с сожалением отмечает, что торговли нет, продукция идет со всех сторон:

"Их помидоры дешевле, чем наши. Сейчас у меня лежит 15 тонн, и мы не можем их продать. Через неделю это все потечет – и я банкрот. Мои убытки уже приблизились к 25 миллионам".

К слову, как говорится в сюжете телеканала "КТК", сейчас китайские помидоры продают на рынках Шымкента всего за 350 тенге. А местные стоят около 550 за кило.

"На содержание одного гектара теплицы уходит около 500 тонн угля по 27-29 тысяч за тонну. Зарплата одного рабочего – 250-300 тысяч тенге, а на 1 гектар мы нанимаем 30-40 рабочих. К этому добавляются удобрения и лекарства, а также свет, который по коммерческому тарифу стоит 80 тысяч тенге. Рассада по 150 тенге за штуку. В итоге себестоимость килограмма казахстанских помидоров выходит в районе 450-460 тенге". Бауыржан Абилкасымов, владелец теплицы

По словам фермеров, в качестве и вкусе импортные овощи значительно уступают отечественным.

Более того, крестьяне подозревают, что томаты из Китая и Туркменистана на границе серьезно не проверяют.

"Мы постоянно обращаем внимание на фитосанитарный контроль на границе, потому что извне завозят больные помидоры и другие овощи. У нас есть факты по этому поводу – видео зараженных овощей и документы. Однако, согласно лабораторным исследованиям, все абсолютно чистое". Данияр Калтаев, председатель Ассоциации фермерских теплиц Казахстана

В Министерстве торговли и интеграции на все вопросы дехкан заявили: цены на товар должны быть конкурентные и выгодные в первую очередь покупателю. Кроме того, по их данным, импортные томаты покрывают всего 7% рынка.

Однако чиновники готовы менять ситуацию, если местные дадут ряд гарантий.

"Если со стороны Ассоциации фермеров поступят гарантии, что они сами полностью обеспечат страну помидорами, а цена будет стабильной, и в течение года они зафиксируют конкретную стоимость, которая окажется выгодной для нашего рынка и доступной для населения, – тогда Министерство торговли готово рассмотреть поступающие предложения". Тойгуль Жубанисова, официальный представитель Министерства торговли и интеграции РК

Впрочем, сейчас крестьяне о гарантиях не думают. Они пытаются распродать томаты, чтобы хотя бы покрыть себестоимость. Хозяева теплиц уверены: если они не смогут покрыть свои долги, то в следующем сезоне большинство из них просто перестанет существовать.

