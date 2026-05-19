Тепличный бизнес Казахстана может исчезнуть: фермеры сделали громкое заявление
Дехканин Нурсултан Куанышбаев с сожалением отмечает, что торговли нет, продукция идет со всех сторон:
"Их помидоры дешевле, чем наши. Сейчас у меня лежит 15 тонн, и мы не можем их продать. Через неделю это все потечет – и я банкрот. Мои убытки уже приблизились к 25 миллионам".
К слову, как говорится в сюжете телеканала "КТК", сейчас китайские помидоры продают на рынках Шымкента всего за 350 тенге. А местные стоят около 550 за кило.
"На содержание одного гектара теплицы уходит около 500 тонн угля по 27-29 тысяч за тонну. Зарплата одного рабочего – 250-300 тысяч тенге, а на 1 гектар мы нанимаем 30-40 рабочих. К этому добавляются удобрения и лекарства, а также свет, который по коммерческому тарифу стоит 80 тысяч тенге. Рассада по 150 тенге за штуку. В итоге себестоимость килограмма казахстанских помидоров выходит в районе 450-460 тенге".Бауыржан Абилкасымов, владелец теплицы
По словам фермеров, в качестве и вкусе импортные овощи значительно уступают отечественным.
Более того, крестьяне подозревают, что томаты из Китая и Туркменистана на границе серьезно не проверяют.
"Мы постоянно обращаем внимание на фитосанитарный контроль на границе, потому что извне завозят больные помидоры и другие овощи. У нас есть факты по этому поводу – видео зараженных овощей и документы. Однако, согласно лабораторным исследованиям, все абсолютно чистое".Данияр Калтаев, председатель Ассоциации фермерских теплиц Казахстана
В Министерстве торговли и интеграции на все вопросы дехкан заявили: цены на товар должны быть конкурентные и выгодные в первую очередь покупателю. Кроме того, по их данным, импортные томаты покрывают всего 7% рынка.
Однако чиновники готовы менять ситуацию, если местные дадут ряд гарантий.
"Если со стороны Ассоциации фермеров поступят гарантии, что они сами полностью обеспечат страну помидорами, а цена будет стабильной, и в течение года они зафиксируют конкретную стоимость, которая окажется выгодной для нашего рынка и доступной для населения, – тогда Министерство торговли готово рассмотреть поступающие предложения".Тойгуль Жубанисова, официальный представитель Министерства торговли и интеграции РК
Впрочем, сейчас крестьяне о гарантиях не думают. Они пытаются распродать томаты, чтобы хотя бы покрыть себестоимость. Хозяева теплиц уверены: если они не смогут покрыть свои долги, то в следующем сезоне большинство из них просто перестанет существовать.
Материал по теме
Тем временем в марте сообщалось, что Казахстан второй год подряд бьет рекорды урожая зерна.