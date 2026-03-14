#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Казахстан второй год подряд бьет рекорды урожая зерна

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстан продолжает уверенно развивать агропромышленный комплекс и укреплять свои позиции на мировом зерновом рынке. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства сельского хозяйства (МСХ), сообщает Zakon.kz.

Так, согласно опубликованным данным за 14 марта 2026 года, Казахстан второй год подряд собирает рекордный урожай зерна.

В 2025 году при средней урожайности 16,3 ц/га намолочено 25,9 млн тонн зерновых, включая 19,3 млн тонн пшеницы.

Еще сказано, что рост производства сопровождается увеличением экспортных поставок.

"По итогам 2024/2025 маркетингового года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 15,3 млн тонн – на 60% больше, чем годом ранее. В 2026 маркетинговом году поставки зерна нового урожая достигли 8,5 млн тонн, что на 14% превышает показатель аналогичного периода 2025 года".Пресс-служба МСХ РК

Казахстанское зерно традиционно востребовано на рынках Центральной Азии – Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана.

В продолжении сказано, что одновременно страна расширяет экспортную географию: поставки осуществляются во Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, страны Северной Африки, возобновлены поставки в Иран, Азербайджан и Грузию.

На европейские рынки экспортируется преимущественно высококачественная пшеница сортов Durum и Hi-Pro. Поставки кормовой муки в Китай в 2025 году составили 2,9 млн тонн – в 2,4 раза выше показателя 2024 года.

По итогам 2024 года Казахстан занял 10-е место в мире по экспорту пшеницы и 9-е – по экспорту ячменя. Наряду с зерном страна сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке муки: объем производства превышает 3 млн тонн, а экспорт достиг 1,8 млн тонн – на 1,2% больше, чем в 2024 году. Основные рынки сбыта муки – страны Центральной Азии, Афганистан, Россия и Китай.

"В целом, сегодня казахстанская сельхозпродукция поставляется более чем в 72 страны мира. Основные направления экспорта – страны Центральной Азии, ЕАЭС, ЕС, Афганистан, Турция и Китай. За последние пять лет экспорт продукции АПК увеличился в 1,8 раза – с 3,8 млрд до 7 млрд долларов. В 2025 году рост объемов экспорта составил 36,9 % или 7 млрд долларов. Доля переработанной продукции в общем объеме экспорта АПК достигла 51,4%", – уточнили в МСХ.

5 марта сообщалось, что в Казахстане начнут производить глютамин и крахмал.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
15:53, Сегодня
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
15:07, Сегодня
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
14:20, Сегодня
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
13:22, Сегодня
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: