Казахстан второй год подряд бьет рекорды урожая зерна

Казахстан продолжает уверенно развивать агропромышленный комплекс и укреплять свои позиции на мировом зерновом рынке. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства сельского хозяйства (МСХ), сообщает Zakon.kz.

Так, согласно опубликованным данным за 14 марта 2026 года, Казахстан второй год подряд собирает рекордный урожай зерна.

В 2025 году при средней урожайности 16,3 ц/га намолочено 25,9 млн тонн зерновых, включая 19,3 млн тонн пшеницы.

Еще сказано, что рост производства сопровождается увеличением экспортных поставок.

"По итогам 2024/2025 маркетингового года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 15,3 млн тонн – на 60% больше, чем годом ранее. В 2026 маркетинговом году поставки зерна нового урожая достигли 8,5 млн тонн, что на 14% превышает показатель аналогичного периода 2025 года". Пресс-служба МСХ РК

Казахстанское зерно традиционно востребовано на рынках Центральной Азии – Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана.

В продолжении сказано, что одновременно страна расширяет экспортную географию: поставки осуществляются во Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, страны Северной Африки, возобновлены поставки в Иран, Азербайджан и Грузию.

На европейские рынки экспортируется преимущественно высококачественная пшеница сортов Durum и Hi-Pro. Поставки кормовой муки в Китай в 2025 году составили 2,9 млн тонн – в 2,4 раза выше показателя 2024 года.

По итогам 2024 года Казахстан занял 10-е место в мире по экспорту пшеницы и 9-е – по экспорту ячменя. Наряду с зерном страна сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке муки: объем производства превышает 3 млн тонн, а экспорт достиг 1,8 млн тонн – на 1,2% больше, чем в 2024 году. Основные рынки сбыта муки – страны Центральной Азии, Афганистан, Россия и Китай.

"В целом, сегодня казахстанская сельхозпродукция поставляется более чем в 72 страны мира. Основные направления экспорта – страны Центральной Азии, ЕАЭС, ЕС, Афганистан, Турция и Китай. За последние пять лет экспорт продукции АПК увеличился в 1,8 раза – с 3,8 млрд до 7 млрд долларов. В 2025 году рост объемов экспорта составил 36,9 % или 7 млрд долларов. Доля переработанной продукции в общем объеме экспорта АПК достигла 51,4%", – уточнили в МСХ.

