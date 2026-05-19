11 международных авианаправлений откроется в Казахстане

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 мая 2026 года на заседании правительства рассказал об открытии новых международных авианаправлений, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что международные направления страны расширяют как отечественные, так и иностранные авиакомпании.

"В 2026 году продолжается открытие новых международных маршрутов. Уже открыто четыре новых рейса: Алматы – Шанхай; Астана – Ереван; Атырау – Ташкент; Актау – Ереван", – сказал Сауранбаев.

Кроме того, в 2026 году планируется открыть или возобновить еще 11 международных направлений.

