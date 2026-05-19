Новый учебный центр по подготовке авиационных специалистов откроют в Казахстане

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 мая 2026 года на заседании правительства рассказал о ситуации с кадрами в сфере авиации, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, развитие авиационной отрасли требует заблаговременной подготовки кадров. "В настоящее время в отрасли работают 23 тысячи человек. Ежегодная потребность составляет 500 специалистов. В этой связи рассматривается план открытия сертифицированного учебного центра совместно с зарубежным партнером", – анонсировал министр. Он также сообщил о проработке вопросов внедрения передовых технологий и развития городского аэротакси (Urban Air Mobility). "Компании Allur и Alatau Advanced Group ведут процесс закупки тестовых беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, начато строительство посадочных площадок и операционного центра", – отметил Сауранбаев. Ранее мы писали, что воздушное электротакси появится в городе Алатау с интеграцией в Алматы.

