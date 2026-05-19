#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.58
543.66
6.44
Общество

В Казахстане планируют отменить НДС для регулярных внутренних авиарейсов

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 10:51 Фото: Zakon.kz
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 мая 2026 года на заседании правительства рассказал о развитии внутренних авиарейсов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что внутренние авиарейсы имеют важное значение для связи регионов Казахстана.

"В 2026 году на поддержку 24 социально значимых маршрутов предусмотрено 6,4 млрд тенге. Кроме того, развитие туристических направлений даст дополнительный импульс развитию региональных маршрутов", – сказал Сауранбаев.

По его словам, для дальнейшего развития внутренних перевозок предлагается внести изменения в законодательство.

Планируется:

  • разрешить местным органам субсидировать межобластные рейсы за счет собственных средств;
  • отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для регулярных рейсов.

Ранее Нурлан Сауранбаев анонсировал внедрение биометрии на внутренних авиарейсах страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
10:59, Сегодня
Когда откроют прямые авиарейсы в Нью-Йорк и Токио
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация
10:31, Сегодня
В Казахстане введут биометрию на внутренних авиарейсах
Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
10:44, Сегодня
11 международных авианаправлений откроется в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Поехал на понижение: этнический казах Есдаулет сменил азиатский футбольный клуб на Польшу
11:43, Сегодня
Поехал на понижение: этнический казах Есдаулет сменил азиатский футбольный клуб на Польшу
Сын легенды казахстанского хоккея Александрова возглавил российский клуб &quot;Металлург&quot;
11:33, Сегодня
Сын легенды казахстанского хоккея Александрова возглавил российский клуб "Металлург"
Жанибек Алимханулы
11:25, Сегодня
Жанибек Алимханулы назвал месяц возвращения на ринг после допинг-скандала
Потенциальные соперники &quot;Кайрата&quot; в ЛЧ
11:11, Сегодня
Определились потенциальные соперники "Кайрата" в Лиге чемпионов-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: