В Казахстане планируют отменить НДС для регулярных внутренних авиарейсов

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 мая 2026 года на заседании правительства рассказал о развитии внутренних авиарейсов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что внутренние авиарейсы имеют важное значение для связи регионов Казахстана. "В 2026 году на поддержку 24 социально значимых маршрутов предусмотрено 6,4 млрд тенге. Кроме того, развитие туристических направлений даст дополнительный импульс развитию региональных маршрутов", – сказал Сауранбаев. По его словам, для дальнейшего развития внутренних перевозок предлагается внести изменения в законодательство. Планируется: разрешить местным органам субсидировать межобластные рейсы за счет собственных средств;

отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для регулярных рейсов. Ранее Нурлан Сауранбаев анонсировал внедрение биометрии на внутренних авиарейсах страны.

