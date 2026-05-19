В Казахстане введут биометрию на внутренних авиарейсах

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 мая 2026 года на заседании правительства сообщил о цифровизации сферы авиации, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтранспорта напомнил, что система Q-Gate (автоматизированный мультибиометрический терминал для самостоятельного прохождения паспортного контроля) сокращает время прохождения контроля с 3 минут до 50 секунд.

"В настоящее время в аэропортах Астаны и Алматы работают 16 терминалов. В этом году планируется установить еще 16 терминалов в Шымкенте, Атырау, Актобе и Актау – по 4 терминала в каждом аэропорту", – сказал Сауранбаев.

Кроме того, по его словам, на следующем этапе предусматривается внедрение биометрии на внутренних рейсах. Пилотный проект будет реализован по направлению Астана – Шымкент.

"В грузовом сегменте внедряется система e-Freight. Это позволит сократить время обработки грузов с 1 дня до 1 часа и полностью цифровизировать процессы", – отметил министр.

Ранее были утверждены правила подключения к национальной системе биометрической аутентификации.