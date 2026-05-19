Общество

Птицы и свалки у аэропортов стали угрозой для авиации Казахстана

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Главный исполнительный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Майкл Дэниел на заседании правительства 19 мая 2026 года рассказал, какие есть риски для безопасности полетов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что свалки, расположенные вблизи аэропортов Атырау, Семея, Усть-Каменогорска, Кокшетау, Балхаша и Урджара, повышают вероятность столкновения воздушных судов с птицами и создают эксплуатационные ограничения для авиакомпаний.

"В 2025 году было зафиксировано 280 столкновений воздушных судов с птицами и за первый квартал текущего года – 33. Например, свалка вблизи аэропорта Атырау привлекает птиц и вызывает риски для безопасности полетов", – сказал он.

Указал он и на увеличение количества препятствий и нецелевое использование земель в районе аэропортов.

"Около 160 препятствий выявлено на приаэродромной территории аэропорта Алматы и более 150 в районе аэропорта Шымкента. Для решения данных проблем ААК разработаны схемы зонирования приаэродромных территорий и направлены в акиматы. Однако в большинстве случаев схемы зонирования до сих пор не были включены в генеральные планы развития населенных пунктов, что приводит к дальнейшему появлению новых объектов и препятствий вблизи аэропортов. Требуется усиление взаимодействия с местными исполнительными органами, которое в свою очередь остается важным условием обеспечения безопасности полетов и устойчивого развития аэропортов", – указал спикер.

Ранее Дэниел рассказал, что делается для открытия прямых рейсов в Соединенные Штаты Америки.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
