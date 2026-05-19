Общество

Стало известно, какие дополнительные международные рейсы планирует открыть Казахстан

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 мая 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о новых международных авианаправлениях, которые планирует развивать Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что часть направлений уже открыта.

"Это Ереван, Шанхай. У нас еще четыре рейса, которые мы откроем в ближайшее время – на Ларнаку, на Ланьчжоу, и другие. Как сказало руководство Air Astana, когда рейсы нарабатываются, они редко становятся рентабельными с первого дня. Но рейс на Шанхай практически с первого дня показал полную заполняемость с первого дня. Поэтому, мы видим перспективным китайской направление, мы туда наращивать. Ну, и в Европу тоже", – сказал Сауранбаев.

Он также напомнил о поручении премьер-министра касательно открытия прямых авиарейсов в Токио, США и европейские столицы.

"Рейс на Токио планируется запустить в четвертом квартале 2026 года. Это все привязано к прибытию самолетов-дримлайнеров, которые способны преодолевать такие расстояние. Первые самолеты прибудут как раз к концу года. И рейсы будут запущены в Японию и в США", – отметил министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане планируется открыть 11 новых авианправлений.

Азамат Сыздыкбаев
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
